Росія "розкачує" в Мережі нові терміни закінчення війни з Україною

Продовження війни з Україною залежатиме від багатьох факторів.

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Росія бажає продовжити війну з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля, Sota

Російські спецслужби через свої пропагандистські канали "розкачують" нові терміни закінчення війни проти України, посилаючись нібито на слова міністра оборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова.

Як стверджує ресурс ГРУ "Кремлівська табакерка", Бєлоусов, мовляв, відмовився від свого прогнозу про 10 років війни і дав новий - упевнений, що Москва вестиме терористичні бойові дії від 2-3 до 6-7 років.

"(Бєлоусов, - Главред) вважає, що війна може закінчитися раніше, ніж він говорив до цього", - ідеться в повідомленні пабліка. відео дня

Ці терміни Міноборони агресорки поставило нібито за умови, що Кремль "переможе" Україну.

Зазначається, що старий прогноз Бєлоусова Путіну не сподобався, тому міністр вирішив його змінити.

Водночас у пропагандистських колах визнають, що все залежатиме від "допомоги" Китаю, темпів мобілізації та набору нового "м'яса", а також загрози прямого зіткнення з країнами НАТО.

Хто такий Андрій Білоусов Народився 1959 року. Обіймав посаду першого заступника голови уряду РФ у 2020-2024 рр. Був міністром економічного розвитку країни-агресора у 2012-2013 рр. Був помічником президента РФ з економічних питань у 2013-2020 рр. З 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та низки інших держав, пише Вікіпедія.

Переговори з РФ - Росія натякає на "мир", але на поступки не йде

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, в якому Росія не брала участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

20 червня Путін знову почав випрошувати переговори з Україною (звісно, на умовах Кремля) під час свого візиту до В'єтнаму. Наприклад, заявив, що РФ у переговорному процесі з Україною виходитиме з поточної ситуації, і що Росія, мовляв, "ніколи від переговорів не відмовлялася".

Експерт Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду підкреслив, що російський диктатор шляхом погроз намагається спонукати насамперед європейських партнерів натиснути на Україну в момент початку так званих мирних переговорів.

Ситуація на фронті теж складається для Росії не найкращим чином - нині просування окупантів фактично застопорене. Понад те, Путін не зміг вийти до адмінкордонів українських областей, незаконно "включених" до нелегітимної Конституції країни-агресорки, що є для нього особистою поразкою.

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