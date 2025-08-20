В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

Кремлівська пропаганда вигадала фейк про "1,7 мільйона загиблих і зниклих" українських військових, який Центр протидії дезінформації оперативно спростував.

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Росії поширили фейк про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових

В ЦПД спростували дані російської пропаганди

Росія поширила черговий фейк, заявивши про нібито 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових у війні проти РФ. У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували цю вигадку.

Так, пропагандистські ресурси Кремля поширили повідомлення, що російські хакери нібито зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона втрат" серед українських захисників від початку повномасштабного вторгнення.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

/ Фото: Центр протидії дезінформації

Водночас президент України підкреслював, що втрати російської армії щонайменше утричі перевищують українські.

За офіційними даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року Росія з 24 лютого 2022 року втратила 1 072 700 військових убитими та пораненими, що повністю спростовує вигадані цифри російської пропаганди щодо втрат України.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - резюмували в ЦПД.

Про джерело: Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

