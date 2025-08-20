Рус
В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

Юрій Берендій
20 серпня 2025, 16:36
Кремлівська пропаганда вигадала фейк про "1,7 мільйона загиблих і зниклих" українських військових, який Центр протидії дезінформації оперативно спростував.
В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН

  • В Росії поширили фейк про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових
  • В ЦПД спростували дані російської пропаганди

Росія поширила черговий фейк, заявивши про нібито 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти українських військових у війні проти РФ. У Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували цю вигадку.

Так, пропагандистські ресурси Кремля поширили повідомлення, що російські хакери нібито зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона втрат" серед українських захисників від початку повномасштабного вторгнення.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

/ Фото: Центр протидії дезінформації

Водночас президент України підкреслював, що втрати російської армії щонайменше утричі перевищують українські.

За офіційними даними Генштабу, станом на 20 серпня 2025 року Росія з 24 лютого 2022 року втратила 1 072 700 військових убитими та пораненими, що повністю спростовує вигадані цифри російської пропаганди щодо втрат України.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - резюмували в ЦПД.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія заявила, що може погодитися на надання Україні гарантій безпеки, але лише за умови, що їх забезпечуватимуть спільно Китай, США та кілька європейських країн. Про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

У ніч проти 17 серпня Сили спеціальних операцій важко поранили російського генерал-лейтенанта Еседуллу Абачева в Курській області, вказує пресслужба ССО.

Попри продовження тиску на фронті, особливо на східному напрямку, у російських окупантів немає достатньо сил для повного захоплення Донецької області. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

