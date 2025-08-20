Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Аргумент Зеленського та лідерів Європи вразив Трампа.

Трамп приголомшило порівняння Донбасу з Флоридою / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

Зеленський і лідери Європи приголомшили Трампа

У Трампа запитали, як би він поставився до того, що треба "здати" частину Флориди

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європи на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом 18 серпня, аналізуючи історію з так званою передачею Донбасу під контроль агресора Росії, запропонували Трампу уявити, як би він поставився до необхідності віддати комусь частину Флориди. Американський президент був приголомшений.

Порівняння Донбасу з Флоридою

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що Зеленський і лідери Європи запропонували порівняти "здачу" Донбасу з вимушеною передачею комусь частини штату Флорида. Така аналогія справила на Трампа сильне враження.

Маєток Трампа у Флориді

Як пишуть журналісти, у східній Флориді розташований маєток Мар-а-Лаго, яким володіє Трамп. Тому він і був так вражений аргументом Зеленського та європейських лідерів.

Україна не вийде з Донбасу

У FT нагадали, що Росія вимагає виведення українських військ із Луганської та Донецької областей в обмін на замороження фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Проте Володимир Зеленський не раз відкидав "передачу" українських територій російським окупантам.

Зеленський наголошував: Україна не вийде з Донбасу, як того "вимагає" Кремль. Частина української території була незаконно окупована.

Що кажуть експерти

Навіть якщо Україна в теорії й вирішила б вийти з Донеччини, в умовах, що склалися, здійснювати це небезпечно і нереально, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Їхні оцінки свідчать про те, що окупанти можуть завдати ударів по українському угрупованню під час його виходу.

Також вони вважають, що в такому разі з'явиться загроза тиловим угрупованням у Харківській області та самому регіону.

