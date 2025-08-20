Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Головне:
- Зеленський і лідери Європи приголомшили Трампа
- У Трампа запитали, як би він поставився до того, що треба "здати" частину Флориди
Президент України Володимир Зеленський і лідери Європи на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом 18 серпня, аналізуючи історію з так званою передачею Донбасу під контроль агресора Росії, запропонували Трампу уявити, як би він поставився до необхідності віддати комусь частину Флориди. Американський президент був приголомшений.
Порівняння Донбасу з Флоридою
У матеріалі Financial Times йдеться про те, що Зеленський і лідери Європи запропонували порівняти "здачу" Донбасу з вимушеною передачею комусь частини штату Флорида. Така аналогія справила на Трампа сильне враження.
Маєток Трампа у Флориді
Як пишуть журналісти, у східній Флориді розташований маєток Мар-а-Лаго, яким володіє Трамп. Тому він і був так вражений аргументом Зеленського та європейських лідерів.
Україна не вийде з Донбасу
У FT нагадали, що Росія вимагає виведення українських військ із Луганської та Донецької областей в обмін на замороження фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Проте Володимир Зеленський не раз відкидав "передачу" українських територій російським окупантам.
Зеленський наголошував: Україна не вийде з Донбасу, як того "вимагає" Кремль. Частина української території була незаконно окупована.
Що кажуть експерти
Навіть якщо Україна в теорії й вирішила б вийти з Донеччини, в умовах, що склалися, здійснювати це небезпечно і нереально, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.
Їхні оцінки свідчать про те, що окупанти можуть завдати ударів по українському угрупованню під час його виходу.
Також вони вважають, що в такому разі з'явиться загроза тиловим угрупованням у Харківській області та самому регіону.
Питання територій - новини за темою:
Як повідомляв Главред, під час зустрічі з Трампом у Білому домі 18 серпня президент Володимир Зеленський сказав, що питання територій має обговорюватися на тристоронній зустрічі з Путіним і Трампом. За словами Трампа, необхідно обговорити питання територій з умовою нинішньої лінії розмежування.
Зеленський погодився на перемовини щодо територій, але висунув умову, написали журналісти Axios. Згідно з інформацією журналістів, питання має обговорюватися з Путіним. При цьому США вже почали готувати гарантії безпеки для України.
Зустріч Зеленського і Путіна неминуча, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Політик переконаний, що вона відбудеться до кінця місяця.
Інші новини:
- У Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди увійшов
- У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України
- Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну
Про джерело: Financial Times
Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред