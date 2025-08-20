Рус
Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Андрій Ганчук
20 серпня 2025, 20:11
1299
Аргумент Зеленського та лідерів Європи вразив Трампа.
Зеленський, Трамп
Трамп приголомшило порівняння Донбасу з Флоридою / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Головне:

  • Зеленський і лідери Європи приголомшили Трампа
  • У Трампа запитали, як би він поставився до того, що треба "здати" частину Флориди

Президент України Володимир Зеленський і лідери Європи на зустрічі з главою Білого дому Дональдом Трампом 18 серпня, аналізуючи історію з так званою передачею Донбасу під контроль агресора Росії, запропонували Трампу уявити, як би він поставився до необхідності віддати комусь частину Флориди. Американський президент був приголомшений.

Порівняння Донбасу з Флоридою

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що Зеленський і лідери Європи запропонували порівняти "здачу" Донбасу з вимушеною передачею комусь частини штату Флорида. Така аналогія справила на Трампа сильне враження.

відео дня

Маєток Трампа у Флориді

Як пишуть журналісти, у східній Флориді розташований маєток Мар-а-Лаго, яким володіє Трамп. Тому він і був так вражений аргументом Зеленського та європейських лідерів.

Україна не вийде з Донбасу

У FT нагадали, що Росія вимагає виведення українських військ із Луганської та Донецької областей в обмін на замороження фронту в Херсонській і Запорізькій областях. Проте Володимир Зеленський не раз відкидав "передачу" українських територій російським окупантам.

Зеленський наголошував: Україна не вийде з Донбасу, як того "вимагає" Кремль. Частина української території була незаконно окупована.

Що кажуть експерти

Навіть якщо Україна в теорії й вирішила б вийти з Донеччини, в умовах, що склалися, здійснювати це небезпечно і нереально, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Їхні оцінки свідчать про те, що окупанти можуть завдати ударів по українському угрупованню під час його виходу.

Також вони вважають, що в такому разі з'явиться загроза тиловим угрупованням у Харківській області та самому регіону.

Питання територій - новини за темою:

Як повідомляв Главред, під час зустрічі з Трампом у Білому домі 18 серпня президент Володимир Зеленський сказав, що питання територій має обговорюватися на тристоронній зустрічі з Путіним і Трампом. За словами Трампа, необхідно обговорити питання територій з умовою нинішньої лінії розмежування.

Зеленський погодився на перемовини щодо територій, але висунув умову, написали журналісти Axios. Згідно з інформацією журналістів, питання має обговорюватися з Путіним. При цьому США вже почали готувати гарантії безпеки для України.

Зустріч Зеленського і Путіна неминуча, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Політик переконаний, що вона відбудеться до кінця місяця.

Інші новини:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Европа Флорида зустріч Зеленського та Трампа новини Донбасу війна Росії та України
