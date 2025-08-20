Рус
Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав "безмозкого галльського півня"

Руслана Заклінська
20 серпня 2025, 21:35
Заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що Росія проти військ НАТО в Україні.
Медведєв заговорив про війська НАТО в Україні і згадав 'безмозкого галльського півня'
Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/NATO

Коротко:

  • Медведєв висловився проти військ НАТО в Україні
  • Росія не прийме таку гарантію безпеки
  • Медведєв назвав президента Франції "безмозгим галльським півнем"

Москва категорично проти присутності військ країн НАТО на території України. Такі гарантій безпеки РФ не прийме. Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

На початку своєї заяви Медведєв образливо звернувся до "безмозкого галльського півня", ймовірно, маючи на увазі президента Франції Емманюеля Макрона, який виступає за можливість відправлення миротворців до України. За словами російського політика, РФ не погодитьсятаку гарантію безпеки.

"Було чітко заявлено: ніяких військ НАТО в якості миротворців... Але хрипкий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", - написав Медведєв.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на "дестабілізуючий чинник" та "хижацьку силоу біля наших дверей". Його коментарі прозвучали на фоні обговорень безпекових гарантій для України.

Які підводні камені гарантій безпеки для України

Заява спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа про нібито згоду Володимира Путіна надати Україні гарантії безпеки викликала сумніви серед експертів. Політолог Володимир Горбач наголосив, що запропонована концепція "НАТО без НАТО" не може вважатися надійною.

За його словами, навіть стаття 5 Північноатлантичного альянсу не гарантує автоматичної участі всіх членів НАТО у війні на боці держави-жертви агресії. Вона лише надає кожній країні право самостійно визначати, якими засобами допомогти - військовими, політичними, дипломатичними чи гуманітарними.

Окрім цього, Горбач звертає увагу, що сам Віткофф не є фахівцем із міжнародного права, тому його слова могли бути перекручені або неправильно інтерпретовані, що створює ефект "зіпсованого телефону".

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, США пропонують Україні гарантії безпеки, подібні до "5 статті НАТО", у разі укладення мирної угоди з Росією. За даними УНІАН, цю ідею Дональд Трамп обговорював із Володимиром Путіним в Анкориджі, і російський президент начебто висловив згоду. Запропонований механізм не передбачає безпосередньої участі НАТО, але гарантує колективну підтримку з боку Вашингтона та європейських партнерів.

Москва, своєю чергою, розкритикувала наміри Великої Британії відправити військових до України, назвавши це провокацією та ризиком подальшої ескалації. У МЗС РФ закликали Лондон "не заважати" переговорам зі США.

Як повідомляв Главред, європейські країни тим часом готують відправку контингентів, зокрема британських і французьких, для багатонаціональної підтримки ЗСУ поза зоною бойових дій. США планують забезпечувати розвідданими, озброєнням та, ймовірно, системами протиповітряної оборони, координуючи дії з європейськими союзниками та НАТО.

Про персону: Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

війна в Україні миротворцы Дмитро Медведєв війна Росії та України гарантії безпеки
