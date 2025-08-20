"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркою

Коротко:
- Melovin і Lama записали спільний трек
- Під час роботи артисти зіткнулися з містикою
Під час повномасштабної війни в українській музиці з'явився новий тренд - давати нове життя вже відомим трекам. Хтось перекладає пісні українською, хтось займається пошуком нового звучання. Melovin вчинив зовсім інакше, і просто прислухався до своєї інтуїції.
Вона привела артиста прямо до Lama (Наталя Дзеньків): містичне єднання між ними відбулося практично миттєво. У його результаті вийшло дещо особливе - співаки злили воєдино свої треки "Мені так треба" і "Вітрила".
"Я відчув, що маю написати Наталії, і у відповідь побачив її зацікавленість. А коли ми зустрілися – все було вирішено. Ми відчули одне одного на іншому рівні, і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім зʼясувалося, що і наші пісні мають звʼязок", - розповів Меловін про першу зустріч із Дзеньків.
Цікаво, що артистів об'єднали не тільки спільні погляди на творчість і спільна пісня "Мені так треба Вітрила!". У їхньому зв'язку є містичний елемент: Лама і Меловін писали пісні під одним і тим самим деревом, але з різницею в кілька років.
"Мел пообіцяв показати місце, де створював "Вітрила". І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні "Мені так треба". Це неможливо забути. Мені здалося, що не минуло й дня з того моменту. Я просто вчора сиділа на цьому місці і писала всім відомі слова", - каже Наталя.
Те саме дерево з'явилося в кліпі артистів, як символ гармонії та єднання.
Дивіться кліп на пісню Melovin і Lama "Мені так треба Вітрила!":
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
Про персону: Lama
Lama (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) - українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.
