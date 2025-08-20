"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркою

Lama і Меловін мають зв'язок, про який не здогадувалися раніше.

https://glavred.net/stars/my-pochuvstvovali-drug-druga-melovin-rasskazal-o-karmicheskoy-vstreche-so-zvezdoy-10691288.html Посилання скопійоване

Melovin новини - співак розкрив деталі зв'язку з Lama / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Коротко:

Melovin і Lama записали спільний трек

Під час роботи артисти зіткнулися з містикою

Під час повномасштабної війни в українській музиці з'явився новий тренд - давати нове життя вже відомим трекам. Хтось перекладає пісні українською, хтось займається пошуком нового звучання. Melovin вчинив зовсім інакше, і просто прислухався до своєї інтуїції.

Вона привела артиста прямо до Lama (Наталя Дзеньків): містичне єднання між ними відбулося практично миттєво. У його результаті вийшло дещо особливе - співаки злили воєдино свої треки "Мені так треба" і "Вітрила".

відео дня

"Я відчув, що маю написати Наталії, і у відповідь побачив її зацікавленість. А коли ми зустрілися – все було вирішено. Ми відчули одне одного на іншому рівні, і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім зʼясувалося, що і наші пісні мають звʼязок", - розповів Меловін про першу зустріч із Дзеньків.

Melovin новини - співак розкрив деталі зв'язку з Lama / Пресслужба

Цікаво, що артистів об'єднали не тільки спільні погляди на творчість і спільна пісня "Мені так треба Вітрила!". У їхньому зв'язку є містичний елемент: Лама і Меловін писали пісні під одним і тим самим деревом, але з різницею в кілька років.

"Мел пообіцяв показати місце, де створював "Вітрила". І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні "Мені так треба". Це неможливо забути. Мені здалося, що не минуло й дня з того моменту. Я просто вчора сиділа на цьому місці і писала всім відомі слова", - каже Наталя.

Те саме дерево з'явилося в кліпі артистів, як символ гармонії та єднання.

Дивіться кліп на пісню Melovin і Lama "Мені так треба Вітрила!":

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Андрій Джеджула зробив пластичну операцію. Український шоумен напередодні свого 50-річчя вирішив освіжити зовнішність хірургічним шляхом, і похвалився результатом.

Також стало відомо, який вигляд має "бабуся" Вєрки Сердючки. Українська акторка Інна Білоконь, яка грає маму зірки Інну Адольфівну, показала свою матір на рідкісному фото.

Читайте також:

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Про персону: Lama Lama (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) - українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред