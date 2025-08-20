Рус
Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

Руслан Іваненко
20 серпня 2025, 23:12
Стрибунка показала, що не готова продовжувати виступи і повідомила про це тренерку.
Ярослава Магучіх вдруге в кар'єрі залишила етап без результату на міжнародних стартах

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завершила етап Діамантової ліги у Лозанні без результату, повідомляє "Суспільне Спорт".

Після перемоги на змаганнях у Сілезії, де Магучіх подолала планку 2.00 м, українська спортсменка приїхала до Лозанни на черговий етап. Змагання проходили за сильного дощу, що ускладнило виступи атлетів.

Хід змагань у Лозанні

Магучіх почала спроби з висоти 1.86 м, на правій нозі спортсменки був помітний тейп вище коліна. Не взявши цю висоту, вона підняла планку до 1.91 м, проте й її не подолала. Після другої спроби Ярослава показала, що не готова продовжувати стрибки, і повідомила про це тренерку. На третю спробу Магучіх не вийшла і знялася зі змагань, завершивши виступ без результату.

Попередній випадок без результату

Варто зазначити, що це другий випадок у кар’єрі спортсменки, коли вона закінчує змагання без результату. Вперше це сталося у лютому 2019 року на турнірі у приміщенні в Обонні, Франція.

Загалом українські атлетки на етапі Діамантової ліги у Лозанні не потрапили на подіум. Інша стрибунка Юлія Левченко розділила шосте місце з трьома спортсменками.

Як повідомляв Главред, українська паверліфтерка Дар’я Русаненко виборола срібну медаль Всесвітніх ігор-2025 у екіпірувальному паверліфтингу серед жінок у суперважкій вазі.

Раніше абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попросив відкласти переговори щодо бою з володарем тимчасового поясу WBO Джозефом Паркером через травму.

Крім того, збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

