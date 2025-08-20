Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань: стало відомо, що сталося

Стрибунка показала, що не готова продовжувати виступи і повідомила про це тренерку.

Ярослава Магучіх вдруге в кар’єрі залишила етап без результату на міжнародних стартах / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslava_mahuchikh_fanpage

Чому Магучіх не взяла жодної висоти

Які результати показали інші українські стрибунки

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх завершила етап Діамантової ліги у Лозанні без результату, повідомляє "Суспільне Спорт".

Після перемоги на змаганнях у Сілезії, де Магучіх подолала планку 2.00 м, українська спортсменка приїхала до Лозанни на черговий етап. Змагання проходили за сильного дощу, що ускладнило виступи атлетів.

Хід змагань у Лозанні

Магучіх почала спроби з висоти 1.86 м, на правій нозі спортсменки був помітний тейп вище коліна. Не взявши цю висоту, вона підняла планку до 1.91 м, проте й її не подолала. Після другої спроби Ярослава показала, що не готова продовжувати стрибки, і повідомила про це тренерку. На третю спробу Магучіх не вийшла і знялася зі змагань, завершивши виступ без результату.

Попередній випадок без результату

Варто зазначити, що це другий випадок у кар’єрі спортсменки, коли вона закінчує змагання без результату. Вперше це сталося у лютому 2019 року на турнірі у приміщенні в Обонні, Франція.

Загалом українські атлетки на етапі Діамантової ліги у Лозанні не потрапили на подіум. Інша стрибунка Юлія Левченко розділила шосте місце з трьома спортсменками.

