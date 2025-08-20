В Україні прийняли важливе рішення щодо мобілізації - що зміниться і для кого

Про що сказав Шмигаль:
- Уряд унормував застосування електронної черги для ТЦК та СП
- Це рішення є частиною системи для створення е-ТЦК
Кабінет Міністрів України унормував використання електронної черги для відвідування ТЦК та СП. Відповідні зміни до пункту 9 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уряд ухвалив у середу, 20 серпня. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети: людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги. Прибираємо "живі" черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", - заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Зазначається, що сервіс електронної черги працював у тестовому режимі з травня минулого року, а з 1 травня 2025-го почав функціонувати на оновленій платформі. Завдяки йому військовозобов’язані можуть самостійно обрати свій ТЦК і СП за місцем обліку чи фактичної реєстрації та отримати SMS із зазначенням дати й часу візиту.
В Міноборони наголосили, це рішення є частиною створення екосистеми е-ТЦК і спрямоване на спрощення доступу громадян до послуг, пов’язаних із військовим обліком.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що мобілізаційні заходи в Україні наразі відбуваються згідно з планом.
За словами народного депутата Федора Веніславського, чоловіки, які досягли 60-річного віку, не матимуть широкого доступу до контрактної служби в ЗСУ. Таке право передбачено лише для обмеженого кола висококваліфікованих спеціалістів, чия експертиза є особливо важливою для оборонної сфери.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Росія планує до кінця року сформувати ще десять нових дивізій, з яких дві вже створено. У цих умовах Україна має продовжувати мобілізацію.
Про джерело: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль — український державний діяч, інженер-економіст, міністр оборони України з 17 липня 2025 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх голів уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль ввійшов у список 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціатив президентського офісу.
