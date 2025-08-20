Рус
"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2025, 18:55
Російські окупанти мають успіхи на Ямпільському та Покровському напрямках.
Росіяни мають просування в напрямку Ямполя / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Міноборони РФ

Що відомо:

  • РФ має просування в напрямку Ямполя
  • Ворог кидає нові резерви на Сіверсько-Лиманський напрямок
  • Окупанти посилили тиск на логістику ЗСУ на Покровському напрямку

Російські окупанти намагаються захопити всю Донецьку область. Ворог має просування в напрямку Ямполя. Про це заявив український військовий, молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Ворог кидає резерви на Сіверсько-Лиманський напрямок.

"Тенденція тут далека від позитивної: ворог місяцями виснажував бригади, що відповідають за ці напрямки, і тепер має просування", - наголосив Бунятов.

Варто зазначити, що Ямпіль розташований за 8 кілометрів від Лиману, від Слов'янська - 22 км, від Краматорська - 30 км.

Ситуація на Покровському напрямку

Росіяни посилили тиск на логістику українських військових на Покровському напрямку. Бунятов акцентує на тому, що основним завданням ворога є контроль під'їздів та підходів лінії бойового зіткнення.

"До росіян прибуло підсилення БПЛА: займаються пошуками наших СП, позицій БПЛА, збиттям важких коптерів. Також виставляють багато "ФПВ-ждунів". Деякі бригади навчилися їх виявляти та вчасно знищувати, проте певних результатів противник досягає", - зазначив "Осман".

Запеклі бої також точаться у районі Родинського. Ворог намагається штурмувати, бажаючи прорватись до Мирнограда та Покровська. Поблизу Добропілля ситуація більш стабільна. Українські військові роблять все, щоб витіснити противника з позицій.

'Ворог місяцями виснажував бригади': командир ЗСУ заявив про просування окупантів
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Думка експерта

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду зазначив, що на покровському напрямку зосереджено близько 110 тисяч російських військових — це розмір цілком пристойної великої європейської армії.

Нині українським захисникам складно стримувати вороже військо. Кузан натякнув на те, що ЗСУ можуть вийти із Покровська.

"Допоки за допомогою того чи іншого оборонного рубежу — Покровська чи будь-якого іншого — ми завдаємо противнику втрат, що у кілька разів перевищують наші, є сенс утримувати цей рубіж. Якщо ж місто чи певна територія перестає виконувати свою головну військову функцію як оборонний рубіж, то тримати його лише з принципових міркувань — недоцільно. Наше головне завдання — збереження особового складу. Утримання будь-якої позиції ціною великих людських втрат є неприйнятним ... Тому доля Покровська вирішуватиметься саме з урахуванням цих обставин", - додав Кузан.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на Покровському напрямку одна з найскладніших на фронті. Тут проти українських військ діє потужне угруповання армії РФ, а подальше утримання міста залежить від військової доцільності та збереження особового складу, зазначив керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Поблизу Добропілля на Донеччині ситуація може стати зрозумілішою вже до кінця тижня, повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Дніпро" Віктора Трегубова, невеликі ворожі групи, які зуміли просунутися в цьому районі, наразі оточені, і Сили оборони працюють над їх знищенням.

Про персону: Станіслав Бунятов

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

