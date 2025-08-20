В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Погода у Луцьку буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 серпня

Де температура повітря підвищиться до +33 градусів

Коли повернуться грозові дощі

Погода в Україні 21 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Безпечно буде лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 серпня в Україну прийде похолодання. Дощі з грозами будуть у північних та західних областях. Згодом вони поширяться і на східні регіони. На півдні дощі будуть протягом 22-23 серпня.

Температура повітря підвищиться до 28-32 градусів тепла. На заході буде більш свіжа погода - 20-24 градуси тепла.

23-24 серпня буде сухо та сонячно. В Україні температура повітря знизиться на кілька градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 серпня

В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та Житомирській областях. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 21 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+33 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода 21 серпня у Києві

У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°; вдень 25-30°; у Києві вночі 16-18°; вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

