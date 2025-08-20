Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
20 серпня 2025, 19:43
497
Погода у Луцьку буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.
дождь
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 21 серпня
  • Де температура повітря підвищиться до +33 градусів
  • Коли повернуться грозові дощі

Погода в Україні 21 серпня буде місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпечності. Безпечно буде лише у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

відео дня
В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 21 серпня в Україну прийде похолодання. Дощі з грозами будуть у північних та західних областях. Згодом вони поширяться і на східні регіони. На півдні дощі будуть протягом 22-23 серпня.

Температура повітря підвищиться до 28-32 градусів тепла. На заході буде більш свіжа погода - 20-24 градуси тепла.

23-24 серпня буде сухо та сонячно. В Україні температура повітря знизиться на кілька градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 21 серпня

В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та Житомирській областях. Вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +33

За даними meteoprog, 21 серпня в Україні буде спекотна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +20...+33 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+24 градусів.

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода 21 серпня у Києві

У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°; вдень 25-30°; у Києві вночі 16-18°; вдень 27-29°", - повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:11Війна
Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країни

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країни

20:10Світ
В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

19:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

"Далося не просто": дружина Преснякова уперше зробила заяву про розлучення

"Далося не просто": дружина Преснякова уперше зробила заяву про розлучення

Останні новини

20:28

Чому консервовані огірки м'які: секретна добавка врятує улюблену страву

20:21

Український слід на Курщині: історик розповів, як Росія привласнила СуджуВідео

20:11

Трамп був приголомшений: Зеленський і Європа запропонували "угоду" щодо території - FT

20:10

Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країниВідео

19:43

В Україну йде похолодання: названо регіони, де литимуть грозові дощі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:26

Над Україною зійде "чорний Місяць" - про що попереджає Біблія та що каже наука

19:13

Абсолютний мастхев: п'ять осінніх трендів, без яких у 2025-му нікуди

19:10

Чому Путін не змінюватиме конституцію РФ заради безпеки ЄвропиПогляд

19:09

Унітаз вмить засяє чистотою: феноменально простий і ефективний спосібВідео

Реклама
19:07

Польща не відправлятиме війська в Україну, але виконає інше завдання - Міноборони

18:55

"Ворог місяцями виснажував бригади": командир ЗСУ заявив про просування окупантів

18:51

Чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна: ЗМІ з’ясували, чому Кремль тягне час

18:32

Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

17:28

"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

Реклама
17:20

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:07

Чим відрізняються дві лікарки: від такої загадки голова буде йти обертом

17:04

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

16:57

Білизна висохне за лічені хвилини: про "золоте правило" знають лише одиниціВідео

16:45

Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

16:37

Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

16:36

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

16:29

﻿ Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 ФР новини компанії

16:20

Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, хоча сам їх знецінював, – військовий

16:10

"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркоюВідео

15:56

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

15:56

Миші забудуть дорогу до будинку: 100%-вий засіб знайдеться на будь-якій кухніВідео

15:50

Ніколи не прогадаєте: одеситка назвала три ознаки стиглого кавуна

15:40

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 21 серпня, прикмети

15:27

Чому не варто застеляти ліжко вранці: простий лайфхак приємно вразить

15:24

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

15:14

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років томуВідео

15:03

Що можна зробити зі старим диваном: ТОП геніальних ідей для кожного будинкуВідео

14:30

Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

14:28

Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни: прогноз економіста

Реклама
14:05

Чим закрити сітку рабицю: прості та креативні ідеї здивують навіть сусідівВідео

14:03

Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

13:55

Костянтин Грубич показав нове фото старшого сина-воїна після важкої травми

13:43

Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

12:58

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

12:57

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не на фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:56

"Я не хочу моргати": кохана Кулеби розкрила правду про стосунки з політиком

12:52

Українські прізвища, яким понад 1000 років: чи маєте ви особливе корінняВідео

12:47

Унікальні кадри роботи "Петріота", запуски далекобійних дронів на територію ворога та таємні деталі грандіозної спецоперації "Павутина"

12:43

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти