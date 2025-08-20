Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

Коротко:
- Який діагноз поставили зірці серіалу
- Що відомо про її стан
Зірці російського серіалу "Вороніни", яка в серіалі зіграла роль Галини Петрівни - Анні Фроловцевій видалили пухлину.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, нещодавно у 76-річної актриси знайшли злоякісне новоутворення.
"Галя з Вороніних звернулася до лікарів із болем у грудях. На мамографії медики знайшли злоякісну пухлину і відправили на дообстеження. Потім артистці поставили онкологію. Консиліум лікарів ухвалив рішення про операцію", - пишуть пропагандисти.
Вони також додають, що з актрисою, яка зіграла Галю, все гаразд - відновлюється після втручання.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше російський актор Георгій Дронов, відомий завдяки ролям у ситкомах Вороніни та Саша+Маша, назвав геноцид українців подвигом російських солдатів. Рашистський артист пустився в просторові міркування про велич боротьби окупантів за уявну "денацифікацію" України. Він недвозначно схвалив військову політику РФ.
Главред також повідомляв про те, що російська актриса Катерина Волкова, яка зіграла роль Віри в ситкомі "Вороніни", відреагувала на новини, які стосуються її рідного брата Леоніда Волкова. Відомо, що Волков підозрюється у скоєнні моторошного вбивства в США. За інформацією американських ЗМІ, Волков убив двох молодих чоловіків і розчленував одного з них, бо той не захотів більше виступати поручителем за оренду квартири, а Волкова виселили разом із дружиною та дітьми.
Про що серіал Вороніни
"Вороніни" - російський комедійний серіал, адаптація американського ситкому "Всі люблять Реймонда" з 1 по 10 сезони, оригінальний російський ситком з 11 по 24 сезони. За даними Вікіпедії, телесеріал не має суворої сюжетної лінії, а тому вважається класичною "ситуаційною комедією". Транслювався з 16 листопада 2009 року по 3 жовтня 2019 року на телеканалі СТС.
