Зірці серіалу "Вороніних" діагностували рак

Галя з Вороніних пройшла курс хіміотерапії та гормональної терапії.

Галі з "Вороніних" діагностували рак / Колаж Главред, фото alldaily.ru

Коротко:

Який діагноз поставили зірці серіалу

Що відомо про її стан

Зірці російського серіалу "Вороніни", яка в серіалі зіграла роль Галини Петрівни - Анні Фроловцевій видалили пухлину.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Mash, нещодавно у 76-річної актриси знайшли злоякісне новоутворення.

"Галя з Вороніних звернулася до лікарів із болем у грудях. На мамографії медики знайшли злоякісну пухлину і відправили на дообстеження. Потім артистці поставили онкологію. Консиліум лікарів ухвалив рішення про операцію", - пишуть пропагандисти.

Вони також додають, що з актрисою, яка зіграла Галю, все гаразд - відновлюється після втручання.

