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Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні

Яна Ставська
30 червня 2024, 18:15
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Будь-які війни закінчуються переговорами, але все залежить від того, що ввійде в умови письмових угод.
Американський генерал-легенда назвав єдиний сценарій завершення війни в Україні
Кларк дав прогноз щодо російсько-української війни / Колаж Главреда. Фото: 56-та окрема мотопіхотна бригада, BILD

Російсько-українська війна закінчиться переговорами, але головним залишається питання, що ляже в основу цих письмових домовленостей, зазначив в інтервʼю Еспресо легендарний генерал США, екскомандувач євроатлантичного контингенту у Європі Веслі Кларк.

При цьому він зазначив, що не знає, якою буде відповідь Сполучених Штатів, якщо Путін зважиться застосувати проти України ядерну зброю.

"Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна", - пояснив Кларк.

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Основою ж переговорів з Росією "мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконати в процесі реалізації плану".

"Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати. І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію", - вважає генерал.

Хто такий генерал Веслі Кларк?

Веслі Кларк - генерал армії США. Командував силами НАТО в Косово, коли він очолював Вищий штаб союзних держав Європи з 1997 по 2000 рр.

Кларк брав участь в 2004 у виборах на пост президента від Демократичної партії, проте вийшов з боротьби на користь Джона Керрі.

Є автором книги "Як перемогти в сучасній війні" (Winning Modern War).

Генерал дуже високо оцінив дії української армії в нинішній війні на Донбасі, а операцію в Дебальцеве з точки зору стратегії вважає успішною і такою, що увійде в підручники сучасної військової справи.

Переговори з РФ - Росія натякає на "мир", але на поступки не йде

На тлі першого дня Саміту миру в Швейцарії, в якому Росія не брала участі, ображений Путін висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які Росія жодного разу не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

Зі свого боку, канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

20 червня Путін знову почав випрошувати переговори з Україною (звісно, на умовах Кремля) під час свого візиту до В'єтнаму. Наприклад, заявив, що РФ у переговорному процесі з Україною виходитиме з поточної ситуації, і що Росія, мовляв, "ніколи від переговорів не відмовлялася".

Експерт Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду підкреслив, що російський диктатор шляхом погроз намагається спонукати насамперед європейських партнерів натиснути на Україну в момент початку так званих мирних переговорів.

Ситуація на фронті теж складається для Росії не найкращим чином - нині просування окупантів фактично застопорене. Понад те, Путін не зміг вийти до адмінкордонів українських областей, незаконно "включених" до нелегітимної Конституції країни-агресорки, що є для нього особистою поразкою.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що на сьогодні існує тільки одна модель переговорів - тристоронній договір із посередниками, який задіяли щодо зернового коридору.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України мирні переговори з Росією
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