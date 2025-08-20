Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

Долар в Україні дорожчає другий день поспіль.

Курс валют на 21 серпня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштуватиме долар 21 серпня

Наскільки подешевшало євро в Україні

Гривня продовжує втрачати свої позиції, а долар другий день поспіль дорожчає після падіння до мінімуму з початку квітня. Національний банк України підвищив курс долара до гривні на четвер, 21 серпня. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,37 грн за 1 долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 2 копійки.

По відношенню до євро, то гривня зміцнює позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,17 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 15 копійок.

Курс валют на 21 серпня / фото: bank.gov.ua

На міжбанку 20 серпня курс впав на 6 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара залишся без змін - 41,60 гривень, євро коштує до 48,60 гривень.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Нагадаємо, Національний банк України встановив на середу, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар. Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що буде з курсом валют після завершення війни. Він прогнозує, що об’єктивних підстав для знецінення долара не буде.

Раніше Главред розповідав про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

