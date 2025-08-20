Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

Коротко:
- Чим "похвалилася" Ані Лорак
- Який вигляд має її "страва"
Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України і зрадила рідну країну, а також мовчить про війну, вирішила похвалитися своїми кулінарними вміннями.
Співачка-запроданка опублікувала фото в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Співачка вирішила похвалитися своїми сирниками, які за фактом виглядали неакуратними, некрасивими і зробленими на "тяп-ляп".
"Сьогодні сирники", - радіє співачка. Очевидно, що Лорак не вміє готувати сирники і була горда навіть таким посереднім результатом.
Громадянство Ані Лорак
Зовсім нещодавно стало відомо про те, що Ані Лорак отримала громадянство країни-окупанта РФ. До речі, вже повідомлялося, що в лютому 2024 року Лорак подала заяву на громадянство Росії і в новому паспорті співачка залишила справжнє ім'я - Кароліна.
Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
