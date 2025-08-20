Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

Запроданка Лорак поділилася своїм кулінарним "талантом".

Ані Лорак похвалилася фото своєї страви / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України і зрадила рідну країну, а також мовчить про війну, вирішила похвалитися своїми кулінарними вміннями.

Співачка-запроданка опублікувала фото в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Співачка вирішила похвалитися своїми сирниками, які за фактом виглядали неакуратними, некрасивими і зробленими на "тяп-ляп".

"Сьогодні сирники", - радіє співачка. Очевидно, що Лорак не вміє готувати сирники і була горда навіть таким посереднім результатом.

Сирники від запроданки Лорак / Фото Instagram/anilorak

Ані Лорак продовжує розважати росіян / фото: instagram.com, Ані Лорак

Громадянство Ані Лорак

Зовсім нещодавно стало відомо про те, що Ані Лорак отримала громадянство країни-окупанта РФ. До речі, вже повідомлялося, що в лютому 2024 року Лорак подала заяву на громадянство Росії і в новому паспорті співачка залишила справжнє ім'я - Кароліна.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

