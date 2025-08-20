Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

Олена Кюпелі
20 серпня 2025, 17:04оновлено 20 серпня, 18:17
30
Запроданка Лорак поділилася своїм кулінарним "талантом".
Ані Лорак
Ані Лорак похвалилася фото своєї страви / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Чим "похвалилася" Ані Лорак
  • Який вигляд має її "страва"

Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України і зрадила рідну країну, а також мовчить про війну, вирішила похвалитися своїми кулінарними вміннями.

Співачка-запроданка опублікувала фото в сторіз на своїй сторінці в Instagram. Співачка вирішила похвалитися своїми сирниками, які за фактом виглядали неакуратними, некрасивими і зробленими на "тяп-ляп".

відео дня

"Сьогодні сирники", - радіє співачка. Очевидно, що Лорак не вміє готувати сирники і була горда навіть таким посереднім результатом.

Сирники від запроданки Лорак
Сирники від запроданки Лорак / Фото Instagram/anilorak
Ані Лорак продовжує розважати росіян
Ані Лорак продовжує розважати росіян / фото: instagram.com, Ані Лорак

Громадянство Ані Лорак

Зовсім нещодавно стало відомо про те, що Ані Лорак отримала громадянство країни-окупанта РФ. До речі, вже повідомлялося, що в лютому 2024 року Лорак подала заяву на громадянство Росії і в новому паспорті співачка залишила справжнє ім'я - Кароліна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ані Лорак - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:26Війна
У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

18:09Війна
Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:20Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

"Чорна смуга" закінчиться: на трьох знаків зодіаку чекають доленосні зміни

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

Гороскоп на завтра 21 серпня: Ракам - халепа, Водоліям - несподіванка

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

"Чорне золото" під ногами - де в Україні нафта б'є фонтанами, відповідь здивує

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

В Україні почали масово підробляти мед - на що звернути увагу перед покупкою

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Достаток увірветься у життя шести знаків зодіаку 20 серпня: хто серед везунчиків

Останні новини

18:26

Є два головні страхи: у Зеленського розкрили, що змусить Путіна закінчити війну

18:13

"Невинні" напої можуть позбавити прав: що краще не пити водіям перед поїздкоюВідео

18:09

У Третій штурмовій назвали єдину гарантію безпеки для України

17:58

Більшість готують неправильно: як посмажити ідеально хрустку картоплюВідео

17:48

Майже 7 мільйонів доларів: який вигляд має найдорожча сумка у світіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:30

"Коли ти вийдеш заміж?": найкасовіший український фільм цього року тепер на телебаченніВідео

17:28

"НАТО без НАТО": в чому пастка анонсованих гарантій безпеки для України

17:20

Гаплик транзиту нафти з РФ настане після руйнування терміналів у Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську - Гончар

17:07

Чим відрізняються дві лікарки: від такої загадки голова буде йти обертом

Реклама
17:04

Лорак похвалилася кострубатим кулінарним умінням

16:57

Білизна висохне за лічені хвилини: про "золоте правило" знають лише одиниціВідео

16:45

Ціни на одну категорію продуктів злетять восени - що і на скільки подорожчає

16:37

Долар пішов на зліт, а євро летить у прірву: в Україні змінився курс валют

16:36

В Росії заявили про 1,7 мільйона загиблих військових ЗСУ - в Україні відреагували

16:29

﻿ Найбільший експортер України Kernel підбив попередні підсумки 2025 ФР новини компанії

16:20

Порошенко спекулює темами армії, віри та мови, хоча сам їх знецінював, – військовий

16:10

"Ми відчули одне одного": Melovin розповів про кармічну зустріч із зіркоюВідео

15:56

В Росії склали свій список країн-гарантів безпеки України - хто туди ввійшов

15:56

Миші забудуть дорогу до будинку: 100%-вий засіб знайдеться на будь-якій кухніВідео

15:50

Ніколи не прогадаєте: одеситка назвала три ознаки стиглого кавуна

Реклама
15:40

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 21 серпня, прикмети

15:27

Чому не варто застеляти ліжко вранці: простий лайфхак приємно вразить

15:24

Яким знакам зодіаку чудово пощастить у Молодик 23 серпня: тільки 2 щасливчики

15:14

Зовсім не Русь: історик розкрив, як іноземці називали Україну тисячу років томуВідео

15:03

Що можна зробити зі старим диваном: ТОП геніальних ідей для кожного будинкуВідео

14:30

Зустріч Зеленського з Путіним: нардеп назвав дуже короткі терміни

14:28

Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни: прогноз економіста

14:05

Чим закрити сітку рабицю: прості та креативні ідеї здивують навіть сусідівВідео

14:03

Втратила багато крові: треті пологи СолоХи пройшли з ускладненнями

13:55

Костянтин Грубич показав нове фото старшого сина-воїна після важкої травми

13:43

Українські бійці важко поранили генерала РФ: зʼявилося ексклюзивне відео

12:58

Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення із дружиною

12:57

Лондон відправить своїх військових в Україну, але не фронт: ЗМІ дізналися деталі

12:56

"Я не хочу моргати": кохана Кулеби розкрила правду про стосунки з політиком

12:52

Українські прізвища, яким понад 1000 років: чи маєте ви особливе корінняВідео

12:47

Унікальні кадри роботи "Петріота", запуски далекобійних дронів на територію ворога та таємні деталі грандіозної спецоперації "Павутина"

12:43

Частину України накриє похолодання: у яких регіонах різко знизиться температура

12:37

Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі

12:24

У справі про самогубство чоловіка Сєдокової з'явився новий поворот: що загрожує співачці

12:11

"Вона нездорова": у якому стані Софія Ротару насправді

Реклама
12:06

Знайдена в калюжі крові: співачка Брекстон опинилася в жахливій ситуації

12:01

"Бої дуже складні": у ЦПД сказали, чи може РФ захопити всю Донецьку область

11:59

Як використовувати простір над кухонними шафами: топ-9 розумних ідей

11:49

Гороскоп Таро на завтра 21 серпня: Тельцям і Ракам - не дозволяйте заважати вам

11:39

Євробачення-2026: де і коли відбудеться конкурсВідео

11:27

Тиск на Москву потрібно збільшувати: Зеленський злісно відреагував на атаку РФФото

11:14

Українська співачка народила третю дитину і показала обличчя малюка - деталі

11:11

Сюжет для блокбастера: у Дубаї зірвали крадіжку рідкісного рожевого діаманта

11:08

Питання не в красі: чим особливі зелені ковпачки на шинах в авто

11:03

Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти