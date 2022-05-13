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"Ґвалтували по черзі": українка розповіла про нелюдські звірства окупантів

13 травня 2022, 17:05

Окупанти ходили спеціально в пошуках дівчат в окупованих селах Київської області.

військові рф, зґвалтування, насильство
Насильство / УНІАН ,pixabay.com

У Київській області російські окупанти не тільки грабували і вбивали, але ще й скоювали звірячі злочини щодо дітей і жінок.

Як розповіла 42-річна українка Вікторія в інтерв'ю The Times, троє п'яних російських військових, витягли її на вулицю і почали приставати.

"До злочинів військові підготувалися. Напередодні вони прийшли в будинок до жінки конфіскувати телефони сім'ї і попросили зав'язати білу тканину на паркані перед будинком", - розповіла жінка.

Згодом окупанти зґвалтували її та ще двох жінок.

"Наймолодшому з ґвалтівників було 19 років. Звуть його Даня", - розповіла вона.

Відповідаючи на питання, чи є у нього дівчина, сказав, що тільки цілував її в щоку, але з українкою "покінчить".

Ці ж окупанти ходили спеціально в пошуках дівчат. Вони вбивали чоловіків, які чинили опір.

Коли росіяни зрозуміли, що не відібрали телефон у одного жителя, окупанти почали конфліктувати між собою, в результаті один з військових випадково простріли ногу свого командира.

Двох жінок, у тому числі Вікторію, протягли в "штаб" - наймоднішому будинку в селищі – і почали гвалтувати по черзі.

Вікторії вдалося врятуватися: як тільки насильник відволікся - вона побігла додому до чоловіка.

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The Times пише, що після того, як розгромлені російські війська втекли з села, деяких місцевих почали підозрювати в колабораціонізмі.

Омбудсмен Людмила Денісова в коментарі The Times розповіла, що такого роду злочинів на окупованих російськими територіях може бути набагато більше, так як багато жертв бояться про це заявити.

"Це геноцид. Вони використовували згвалтування як зброю - в основному це були молоді солдати у віці 20-25 років, вони робили це публічно перед іншими членами сім'ї і кричали: "Ми хочемо зробити це з кожною нацистською сук** в Україні", - розповіла Денісова.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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