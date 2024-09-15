У формулі 4+1 пункти: Зеленський назвав, хто перший побачить план перемоги України

План перемоги включає чотири основні пункти і ще один, який буде потрібен Україні після війни, заявив президент Володимир Зеленський.
Як наголосив він в інтерв'ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN, план буде представлений президенту США Джозефу Байдену.
"У мене є план, так, переможний план, тому що для нас перемога - це бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Тому я підготував кілька пунктів, чотири з них, основні пункти плюс один, який нам потрібен після війни", - зазначив глава держави.відео дня
За його словами, у плані йдеться про безпеку, геополітичне місце для України, економічні рішення щодо підтримки, а також про сильну і доступну військову підтримку, "і ми маємо бути вільні в тому, як використовувати той чи інший елемент".
Зеленський додав, що готовий поділитися цим планом із Байденом, а потім буде "чесно і правильно" поділитися ним із двома кандидатами в президенти США - Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, а також Конгресом США.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Мирний план і завершення війни - останні новини за темою
У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану. Мирний план не повинен суперечити принципам суверенітету й територіальної цілісності України, каже Джейк Салліван.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца". Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.
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