У Байдена однозначно висловилися щодо завершення війни та мирного плану

Мирний план не повинен суперечити принципам суверенітету і територіальної цілісності України, каже Джейк Салліван.

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Джейк Салліван розповів про ймовірний сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував ймовірний формат завершення війни в Україні.

За його словами, український уряд має стати лідером у питанні завершення війни в Україні, а мирний план не має бути нав'язаний країні ззовні, пише видання Politico.

Американський високопосадовець зазначає, що будь-яка мирна ініціатива, яка суперечить суверенітету і територіальній цілісності, не буде справедливою і стійкою.

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"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народові України, який суперечить засадничим принципам суверенітету й територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим і стійким", - переконаний радник президента США.

Як додають журналісти, лише формула миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, включає повернення всіх українських територій, захоплених Росією.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца". Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зробив заяву щодо Китаю після поїздки Кулеби. Президент розповів подробиці переговорів з Китаєм щодо миру в Україні.

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