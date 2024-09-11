Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про 'своє бачення' кінця війни в Україні

Офіційний Пекін не планує змінювати свою позицію щодо закінчення війни Росії проти України і буде просувати власний план завершення конфлікту.

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В Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні / Колаж Главред, фото: МЗС КНР, скріншот із відео

Китайська народна республіка буде просувати власне бачення закінчення війни Росії проти Україні. Про це заявив директор Центрального комітету закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів в Санкт-Петербурзі із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Шойгу, йдеться на сайті МЗС Китаю.

Ван І заявив, що в умовах великих змін, які не відбувалися протягом ста років, китайсько-російські відносини зберігають стабільний і здоровий імпульс розвитку, що приписується керівництву і навігації глав держав двох країн.

Зазначається, що сторони в ході переговорів також обмінялися думками щодо "кризи в Україні" (так в КНР називають військову агресію Росії проти України - ред.).

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Військовий злочинець і колишній міністр оборони РФ Шойгу висловив підтримку "шестипунктовому консенсусу" закінчення війни в Україні, спільно запропонованому Китаєм і Бразилією, і висловив задоволення тим, що цей план нібито отримав широке визнання на міжнародній арені.

"Китай завжди дотримувався об'єктивного і неупередженого ставлення до українського питання і продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародному співтоваристві з метою досягнення більшого міжнародного консенсусу і накопичення необхідних умов для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", - заявив Ван Ї.

Окрім цього, Ван Ї заявив, що відносини між Китаєм та Росією "беруть нову відправну точку для підтримки контактів на всіх рівнях, реалізації важливого консенсусу глав держав і подальшого зміцнення постійних добросусідських відносин і дружби між Китаєм і Росією.

Глава китайського МЗС також зазначив, що Китай готовий "зміцнювати стратегічну комунікацію з російською стороною, повноцінно використовувати механізм китайсько-російських стратегічних консультацій з питань безпеки".

Що відопо про позицію Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)? Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні. Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою. Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Війна в Україні - що відомо про позицію Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія та Китай продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво у різних сферах. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив 10 вересня в інтерв'ю POLITICO, що Китай надає значну підтримку російській оборонній промисловості в обмін на доступ до російських секретних військових технологій.

29 серпня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. За інформацією з сайту Білого дому, США та Китай не узгодили конкретного плану щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Політолог Олександр Морозов вважає, що Китай може почати відкриту військову підтримку Росії, якщо Дональд Трамп стане президентом США і його адміністрація візьме жорсткий курс на конфлікт із Пекіном.

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