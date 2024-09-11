УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 17:11
459
Офіційний Пекін не планує змінювати свою позицію щодо закінчення війни Росії проти України і буде просувати власний план завершення конфлікту.
Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про 'своє бачення' кінця війни в Україні
В Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні / Колаж Главред, фото: МЗС КНР, скріншот із відео

Китайська народна республіка буде просувати власне бачення закінчення війни Росії проти Україні. Про це заявив директор Центрального комітету закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів в Санкт-Петербурзі із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Шойгу, йдеться на сайті МЗС Китаю.

Ван І заявив, що в умовах великих змін, які не відбувалися протягом ста років, китайсько-російські відносини зберігають стабільний і здоровий імпульс розвитку, що приписується керівництву і навігації глав держав двох країн.

Зазначається, що сторони в ході переговорів також обмінялися думками щодо "кризи в Україні" (так в КНР називають військову агресію Росії проти України - ред.).

відео дня

Військовий злочинець і колишній міністр оборони РФ Шойгу висловив підтримку "шестипунктовому консенсусу" закінчення війни в Україні, спільно запропонованому Китаєм і Бразилією, і висловив задоволення тим, що цей план нібито отримав широке визнання на міжнародній арені.

"Китай завжди дотримувався об'єктивного і неупередженого ставлення до українського питання і продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародному співтоваристві з метою досягнення більшого міжнародного консенсусу і накопичення необхідних умов для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", - заявив Ван Ї.

Окрім цього, Ван Ї заявив, що відносини між Китаєм та Росією "беруть нову відправну точку для підтримки контактів на всіх рівнях, реалізації важливого консенсусу глав держав і подальшого зміцнення постійних добросусідських відносин і дружби між Китаєм і Росією.

Глава китайського МЗС також зазначив, що Китай готовий "зміцнювати стратегічну комунікацію з російською стороною, повноцінно використовувати механізм китайсько-російських стратегічних консультацій з питань безпеки".

Що відопо про позицію Китаю щодо війни РФ проти України
Що відопо про позицію Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

Війна в Україні - що відомо про позицію Китаю щодо війни Росії проти України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія та Китай продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво у різних сферах. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив 10 вересня в інтерв'ю POLITICO, що Китай надає значну підтримку російській оборонній промисловості в обмін на доступ до російських секретних військових технологій.

29 серпня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. За інформацією з сайту Білого дому, США та Китай не узгодили конкретного плану щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Політолог Олександр Морозов вважає, що Китай може почати відкриту військову підтримку Росії, якщо Дональд Трамп стане президентом США і його адміністрація візьме жорсткий курс на конфлікт із Пекіном.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні КНР
Реклама

Головне за день

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

20:01 Україна
Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

20:00 Україна
Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

19:24 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 19619

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 17529

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot : експерт - про іранські ракети 12357

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 10599

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Останні новини

20:01

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

20:00

Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

19:55

Хотів налякати Усика: "Циганський король" одним ударом поклав тайського боксера

19:29

"Примусить РФ закінчити війну": Зеленський розповів про "план перемоги" України

19:24

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
19:24

Світлана Тарабарова зізналася, чому рада тим артистам, хто "перевзувся"

19:15

Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

19:10

Реакція на дебати: консерватори розчаровані, демократи задоволеніПогляд

19:07

В Києві напали на митрополита, який служить у ЗСУ: що кажуть в поліції

Реклама
18:49

Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем

18:20

Ігри з письменниками, презентації, майстеркласи та червона доріжка: гід активностями другої "Книжкової країни"

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомо

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

Реклама
17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

Реклама
14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти