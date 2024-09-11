Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про 'своє бачення' кінця війни в Україні

Китайська народна республіка буде просувати власне бачення закінчення війни Росії проти Україні. Про це заявив директор Центрального комітету закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів в Санкт-Петербурзі із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Шойгу, йдеться на сайті МЗС Китаю.
Ван І заявив, що в умовах великих змін, які не відбувалися протягом ста років, китайсько-російські відносини зберігають стабільний і здоровий імпульс розвитку, що приписується керівництву і навігації глав держав двох країн.
Зазначається, що сторони в ході переговорів також обмінялися думками щодо "кризи в Україні" (так в КНР називають військову агресію Росії проти України - ред.).
Військовий злочинець і колишній міністр оборони РФ Шойгу висловив підтримку "шестипунктовому консенсусу" закінчення війни в Україні, спільно запропонованому Китаєм і Бразилією, і висловив задоволення тим, що цей план нібито отримав широке визнання на міжнародній арені.
"Китай завжди дотримувався об'єктивного і неупередженого ставлення до українського питання і продовжуватиме працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних і раціональних голосів у міжнародному співтоваристві з метою досягнення більшого міжнародного консенсусу і накопичення необхідних умов для якнайшвидшого припинення вогню і політичного врегулювання кризи", - заявив Ван Ї.
Окрім цього, Ван Ї заявив, що відносини між Китаєм та Росією "беруть нову відправну точку для підтримки контактів на всіх рівнях, реалізації важливого консенсусу глав держав і подальшого зміцнення постійних добросусідських відносин і дружби між Китаєм і Росією.
Глава китайського МЗС також зазначив, що Китай готовий "зміцнювати стратегічну комунікацію з російською стороною, повноцінно використовувати механізм китайсько-російських стратегічних консультацій з питань безпеки".
Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?
Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.
Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.
Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.
Війна в Україні - що відомо про позицію Китаю щодо війни Росії проти України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Росія та Китай продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво у різних сферах. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл зазначив 10 вересня в інтерв'ю POLITICO, що Китай надає значну підтримку російській оборонній промисловості в обмін на доступ до російських секретних військових технологій.
29 серпня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. За інформацією з сайту Білого дому, США та Китай не узгодили конкретного плану щодо переговорів про завершення війни в Україні.
Політолог Олександр Морозов вважає, що Китай може почати відкриту військову підтримку Росії, якщо Дональд Трамп стане президентом США і його адміністрація візьме жорсткий курс на конфлікт із Пекіном.
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