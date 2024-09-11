Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про 'мирний план Шольца'

Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

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Зеленський відреагував на "мирний план" Шольца / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ щодо просування канцлером ФРН Олафом Шольцом власного плану закінчення війни в Україні. Відповідну заяву він зробив в ході спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, яка відбулася у рамках четвертого саміту "Кримської платформи" у Києві, передає УНІАН.

За словами Зеленського йому не відомо про існування так званого мирного плану Шольца. Він також нагадав, що "не може бути ніяких планів без України про Україну".

"Не впевнений, що такі навіть плани існують", - зазначив президент України. відео дня

Що цьому передувало

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розробляє мирний план, за яким РФ може зберегти контроль над окупованими територіями України, повідомило італійське видання La Repubblica 9 вересня. За даними ЗМІ, Шольц прагне закріпити своє ім'я в історії як "канцлер миру" і уникнути можливої відставки.

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей. За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки. У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки. У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом. Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Війна в Україні - що відомо про другий Саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав до проведення другого "саміту миру" з участю російської сторони для обговорення шляхів завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб другий Саміт миру відбувся в одній із країн глобального півдня, і запропонував прем'єр-міністру Індії Наренді Моді провести його в Індії.

Представники Росії можуть взяти участь у саміті, якщо обговорюватимуться "вимоги", озвучені раніше президентом РФ Володимиром Путіним, про що заявив депутат Держдуми Олексій Чепа. Він додав, що Росія поки не отримала пропозицій, які б її влаштували.

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