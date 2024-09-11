УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

Юрій Берендій
11 вересня 2024, 18:18
119
Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про 'мирний план Шольца'
Зеленський відреагував на "мирний план" Шольца / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію ЗМІ щодо просування канцлером ФРН Олафом Шольцом власного плану закінчення війни в Україні. Відповідну заяву він зробив в ході спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею, яка відбулася у рамках четвертого саміту "Кримської платформи" у Києві, передає УНІАН.

За словами Зеленського йому не відомо про існування так званого мирного плану Шольца. Він також нагадав, що "не може бути ніяких планів без України про Україну".

"Не впевнений, що такі навіть плани існують", - зазначив президент України.

відео дня

Що цьому передувало

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розробляє мирний план, за яким РФ може зберегти контроль над окупованими територіями України, повідомило італійське видання La Repubblica 9 вересня. За даними ЗМІ, Шольц прагне закріпити своє ім'я в історії як "канцлер миру" і уникнути можливої відставки.

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про 'мирний план Шольца'
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Війна в Україні - що відомо про другий Саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав до проведення другого "саміту миру" з участю російської сторони для обговорення шляхів завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб другий Саміт миру відбувся в одній із країн глобального півдня, і запропонував прем'єр-міністру Індії Наренді Моді провести його в Індії.

Представники Росії можуть взяти участь у саміті, якщо обговорюватимуться "вимоги", озвучені раніше президентом РФ Володимиром Путіним, про що заявив депутат Держдуми Олексій Чепа. Він додав, що Росія поки не отримала пропозицій, які б її влаштували.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Формула миру Зеленського Кримська платформа 2024
Реклама

Головне за день

Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

20:00 Україна
Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

19:24 Україна
Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

19:15 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Озлоблений і вседозволений : Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце 19619

"Озлоблений і вседозволений": Крістіна Орбакайте поставила росіян на місце

Її чекали, ми сподівалися : що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової 17529

"Її чекали, ми сподівалися": що сталося з мамою зрадниці Наташі Корольової

Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot : експерт - про іранські ракети 12357

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день 10599

Гороскоп на завтра 12 вересня: Близнюкам - екстремальний виклик, Козерогам - щасливий день

Останні новини

20:01

Британія оголосила про пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів: що в нього ввійде

20:00

Блінкен анонсував зустріч Зеленського і Байдена у Вашингтоні

19:55

Хотів налякати Усика: "Циганський король" одним ударом поклав тайського боксера

19:29

"Примусить РФ закінчити війну": Зеленський розповів про "план перемоги" України

19:24

Чи била РФ по Україні іранськими ракетами: Зеленський дав однозначну відповідь

Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - КузанКурська операція ЗСУ зламала плани росіян, восени РФ стане в оборону - Кузан
19:24

Світлана Тарабарова зізналася, чому рада тим артистам, хто "перевзувся"

19:15

Росія після "подарунків" з Ірану отримала партію ракет від ще однієї країни

19:10

Реакція на дебати: консерватори розчаровані, демократи задоволеніПогляд

19:07

В Києві напали на митрополита, який служить у ЗСУ: що кажуть в поліції

Реклама
18:49

Грозовий циклон накриє Україну: які регіони заливатиме дощем

18:20

Ігри з письменниками, презентації, майстеркласи та червона доріжка: гід активностями другої "Книжкової країни"

18:18

Жодних планів без України: Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца"

18:14

Залишилась лише пляма: російський Су-30 раптово зник над морем біля Криму

18:07

Краще, ніж з магазину: рецепт найсмачнішого яблучного сидру

18:01

Перевершила очікування: Маск неочікувано похвалив Харріс після дебатів з Трампом

17:47

Найкращий варіант для дому та квартири: які породи котів найласкавіші - списокВідео

17:26

"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

17:25

Оскароносний Майкл Дуглас приїхав до Києва - що відомо

17:11

Після переговорів з Шойгу: в Китаї заявили про "своє бачення" кінця війни в Україні

17:11

"50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців": експерт вказав, як не втратити Донбас

Реклама
17:09

Росія кинула 35 тисяч окупантів на контрнаступ під Курськом: тривають бої

17:04

Як визначити натуральний мед чи ні не відходячи від прилавкаВідео

16:35

Суворі заборони та прикмети: що не можна робити у Зміїний день 12 вересня

16:35

"Зараз той момент": Шольц пояснив, як закінчиться війна в Україні і згадав Росію

16:27

"Небезпечніші за ракетний удар": експерт назвав загрозу, до якої може вдатися РФ

16:25

Навіть найстійкіший розтане за 20 хвилин: чим вивести застарілий жир

16:25

Принц Вільям прокоментував здоров'я Кейт

16:18

Полювання за складами з ракетами Ірану у РФ: рецепт, як врятуватися Україні

16:03

"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

15:52

Виклик для України і найважчий період: як зміниться ситуація на фронті восени - прогноз

15:50

Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

15:44

Більше ніякого павутиння: як позбутися павуків у домі

15:35

Не лише військові аеродроми: у Міноборони заявили про нові цілі ATACMS у Росії

15:29

Чи Гарріс - ідеальний кандидат для Путіна: політолог пояснив, що сталося на дебатах

15:20

Задача для вступу в Гарвард спантеличила багатьох: лише геній знайде відповідь

14:58

Оксана Білозір зізналася, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком

14:48

У Трампа зʼявилась велика проблема після дебатів з Гарріс - політолог

14:47

Президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні

14:46

Дивлячись в очі: журналістка сказала Олені Зеленській, що про неї думають українки

14:42

Погрожують відповіддю: у Кремлі видали жалюгідну реакцію на рішення про дозвіл бити по РФ

Реклама
14:39

"Спокій, а не хаос": Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа

14:20

Намагалася переплюнути Кейт: Меган Маркл наважилася на відчайдушний крок

14:02

Спонсорування ЗСУ: сина Юрія Нікуліна перевіряють у РФ - деталі

13:51

Дебати Трампа і Гарріс: що мала почути Україна, і чому Путіну потрібен новий штурм КапітоліюПогляд

13:37

Путініст Лепс довгі роки приховував неприємну хворобу

13:36

"Сміттєві" шкідники: у Чернігові бізнесмени Тарасовці понищили озеро на 216 млн грн

13:25

"Підліт - миттєвий, збити важко навіть системою Patriot": експерт - про іранські ракети

13:19

Зеленський дав зрозуміти, що Україна не відмовиться від Криму: заяваФото

12:46

4 інгредієнти і готово: миттєвий салат "Озерна" - неможливо наїстисяВідео

12:45

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по Дніпропетровщині балістикою

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти