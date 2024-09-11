'50 тисяч ТЦКшників і нацгвардійців': експерт вказав, як не втратити Донбас

Якщо відповідні кроки не зроблять, найближчим часом можемо втратити два міста, вважає Світан.

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Експерт розповів, як треба діяти, щоб не загубити фронт / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

За даними Генштабу, найгарячішою сьогодні на фронті залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках. Таким чином, після масових штурмів ворога, з'явилася загроза для Вугледара та Курахового. Попри проблеми в РФ з технікою, боєприпасами та резервами, міста можуть захопити, якщо українське командування не знайде близько 100 тисяч резерву.

Ключ до вирішення скрутної ситуації у розмові з 24 Каналом назвав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія. відео дня

Полковник запасу ЗСУ не приховує, що і агресор також опинився не в найкращій ситуації. Окупанти просунулися на 50 кілометрів від Донецька у бік Покровська. Однак ЗСУ їх зупинили і тепер вони вперлися в місто, не дійшовши, через нестачу резервів.

"Тому окупанти обрали інший шлях: пішли ближче до Донецька, де почали рухатися в бік Вугледара та Курахового. Там є доволі непогана рокадна дорога Донецьк – Волноваха – Маріуполь, уздовж якої противник може перекидати залишки резервів. Для України небезпечно, що росіяни змінили фокус. Виходить, що українські військові опинилися в оперативному оточенні", - пояснює експерт.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Роман Світан пояснює виданню, що російське вклинення до Покровська нависає над тилом наших угруповань у районі Курахового та Вугледара.

"Потрібні резерви, а вони є: 50 тисяч ТЦКшників і 50 тисяч нацгвардійців перевести у повне підпорядкування Сухопутних військ під Генштаб. Якщо цього не зроблять, найближчим часом можемо втратити Вугледар та Курахове. На ці дії у росіян вистачить резервів",– зазначив Роман Світан.

Однак, як звертає увагу експерт, ЗСУ зможуть зірвати плани ворога. Якщо все складеться добре, наші захисники зможуть завдавати ударів в осінньо-зимовий період по тій ділянці, на якій застряг агресор.

Легенький "жест доброї волі" РФ не світить, адже ЗСУ будуть бити з півдня та півночі й намагатимемося зрізати їхній виступ.

Курахове - що відомо про місто / Инфографика: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Військовий експерт Сергій Кузан, відповідаючи на питання про ймовірність нового наступу РФ восени, розповів, як зміниться ситуація на фронті. Наступальний потенціал російських військ поступово зменшується, що може свідчити про перехід до позиційних боїв в осінній період, зазначає експерт.

Небезпечним моментом для України є поповнення зброї для РФ з Тегерану. Росія може застосувати іранські ракети Fath-360, по цілях на фронті і не тільки, упродовж наступних тижнів. Рецепт, як врятуватися Україні, озвучив експерт Мусієнко.

Водночас Курська операція ЗСУ зламала плани росіян, тому, ймовірно, що восени РФ стане в оборону. Вже ні для кого не таємниця, що країні-агресорці Росії впродовж літньої наступальної кампанії не вдалося захопити панівних висот та вирівняти фронт.

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