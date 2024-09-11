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"Сфальсифіковане шоу": Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

Руслана Заклінська
11 вересня 2024, 17:26
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Кандидат у президенти США впевнений, що дебати з Гарріс були переможними для нього.
'Сфальсифіковане шоу': Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс
Трамп вважає, що виграв дебати / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. На його думку, дебати він виграв, тому не бачить сенсу знову зустрічатися в такому форматі. Про це повідомило CNN.

Дональд Трамп одразу спробував перетворити дебати з Камалою Гарріс увечері на перемогу. За його словами, "це були найкращі дебати, які я коли-небудь мав особисто".

Також скандальний політик зазначив, що Гарріс прагне провести другий етап дебатів, оскільки нібито "програла перший". Однак Трамп не впевнений, чи варто йому брати участь у цьому.

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"Я повинен подумати про це, але якщо ви виграєте дебати, я думаю, що, можливо, мені не варто цього робити. Навіщо мені проводити ще одну дискусію? Вона одразу сказала: "Ми хочемо ще". Знаєте, це те, що відбувається, коли ти програєш, ти негайно хочеш нового бою", - заявив Трамп.

Крім цього, кандидат у президенти США впевнений, що дебати були "сфальсифіковані". Він звинувати Гарріс у тому, що вона нібито отримала запитання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC.

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, у кого, можливо, навіть були відповіді. Чесно кажучи, я спостерігав за її розмовою, і я сказав, що вона, здається, дуже добре знайома з запитаннями", - безпідставно припустив Трамп.

Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.

Дебати Трампа та Гарріс - головне

Нагадаємо, у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювалися важливі теми, зокрема війна в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на питання щодо війни, зазначивши лише, що в інтересах Америки, аби цей вона закінчився.

Політолог Петро Олещук вважає, що дебати завершилися з перевагою для Камали Гарріс. Дональд Трамп, за його словами, зіткнувся з труднощами в адаптації до нового опонента.

Також політолог Петро Олещук зазначив, що на президентських дебатах у США 11 вересня не пролунало нічого нового щодо України. Для обох кандидатів — Трампа і Гарріс — російсько-українська війна залишається "додатковим" питанням, а підтримка Гарріс з боку Путіна — лише "гра".

Як повідомляв Главред, попередні дебати Трампа з Байденом відбулися 27 червня. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі у президентській гонитві.

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Дональд Трамп теледебати вибори у США Камала Харріс президентські вибори в США
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