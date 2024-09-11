'Сфальсифіковане шоу': Трамп заявив, що більше не братиме участь у дебатах з Гарріс

Кандидат у президенти США впевнений, що дебати з Гарріс були переможними для нього.

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Трамп вважає, що виграв дебати / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/KamalaHarris

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що не має наміру брати участь у нових теледебатах зі своєю опоненткою Камалою Гарріс. На його думку, дебати він виграв, тому не бачить сенсу знову зустрічатися в такому форматі. Про це повідомило CNN.

Дональд Трамп одразу спробував перетворити дебати з Камалою Гарріс увечері на перемогу. За його словами, "це були найкращі дебати, які я коли-небудь мав особисто".

Також скандальний політик зазначив, що Гарріс прагне провести другий етап дебатів, оскільки нібито "програла перший". Однак Трамп не впевнений, чи варто йому брати участь у цьому.

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"Я повинен подумати про це, але якщо ви виграєте дебати, я думаю, що, можливо, мені не варто цього робити. Навіщо мені проводити ще одну дискусію? Вона одразу сказала: "Ми хочемо ще". Знаєте, це те, що відбувається, коли ти програєш, ти негайно хочеш нового бою", - заявив Трамп.

Крім цього, кандидат у президенти США впевнений, що дебати були "сфальсифіковані". Він звинувати Гарріс у тому, що вона нібито отримала запитання заздалегідь перед президентськими дебатами на ABC.

"У них було сфальсифіковане шоу з кимось, у кого, можливо, навіть були відповіді. Чесно кажучи, я спостерігав за її розмовою, і я сказав, що вона, здається, дуже добре знайома з запитаннями", - безпідставно припустив Трамп.

Дебати Трампа та Гарріс - головне

Нагадаємо, у США відбулися дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, де обговорювалися важливі теми, зокрема війна в Україні. Представниця Демократичної партії Камала Гарріс чітко заявила про підтримку Києва. Трамп, представляючи Республіканську партію, двічі ухилився від прямої відповіді на питання щодо війни, зазначивши лише, що в інтересах Америки, аби цей вона закінчився.

Політолог Петро Олещук вважає, що дебати завершилися з перевагою для Камали Гарріс. Дональд Трамп, за його словами, зіткнувся з труднощами в адаптації до нового опонента.

Також політолог Петро Олещук зазначив, що на президентських дебатах у США 11 вересня не пролунало нічого нового щодо України. Для обох кандидатів — Трампа і Гарріс — російсько-українська війна залишається "додатковим" питанням, а підтримка Гарріс з боку Путіна — лише "гра".

Як повідомляв Главред, попередні дебати Трампа з Байденом відбулися 27 червня. Вони закінчилися для демократів настільки погано, що Байден відмовився від подальшої участі у президентській гонитві.

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