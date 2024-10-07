У Феодосії все ще палає нафтобаза, РФ скаржиться на нову атаку БПЛА

Термінал, що палає у Феодосії, є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

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Новини Криму - пожежа у Феодосії триває / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео, Радіо Свобода

В окупованій Росією Феодосії в понеділок увечері продовжували ліквідовувати пожежу на нафтобазі після атаки дронів у ніч на 7 жовтня, пише проєкт Крим. Реалії.

Полум'я видно з різних точок міста. Частину дороги поблизу об'єкта перекрили. Про пожежу повідомляє також "глава" міста Ігор Ткаченко.

За словами Ткаченка, проїзд у місто від Приморського організували за альтернативним маршрутом. Тимчасово зупинили рух громадських автобусів.

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Водночас, за даними телеграм-каналу "Кримський вітер", близько 21:07 загорілася ще одна цистерна на нафтобазі, туди вирушили пожежники і машини швидкої допомоги.

Пізніше у кримських пабліках з'явилися скарги на нову атаку дронів. "Кримський вітер" пише з посиланням на місцевих про звуки вибухів у Мирному, Штормовому та Євпаторії. Російська влада ситуацію поки що не коментувала, повітряної тривоги не оголошували.

Пожежа на нафтобазі у Феодосії - дивіться відео:

Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи у Феодосії - головне

Як писав Главред, у ніч проти понеділка, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа.

До слова, термінал в Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії. Удару по об'єкту завдали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Експерт Роман Світан уточнив, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.

"Тому це була одна з основних цілей", - заявив полковник запасу.

НПЗ Росії - мапа / Главред

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