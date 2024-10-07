Відбили позиції та звільнили полонених: деталі потужного контрнаступу на Харківщині

Українські військові змогли звільнити з російського полону капітана, сержанта та солдатів.

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Бійці ЗСУ відбили позиції на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, DeepState

Українські військові провели контрнаступ на Харківщині. В ході цього були відбити раніше втрачені позиції та вдалося звільнити українських полонених. Про це повідомляє 3-тя окрема штурмова бригада.

З полону вдалося звільнити капітана, сержанта та солдатів. Нині вони перебувають у безпеці та отримують всю необхідну медичну допомогу.

"Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту — відновлено. Про деталі завдання розповів командир 1-ї роти 2-го штурмбату друг Мося. Усе це — на героїзмі бійців Третьої штурмової, які ринулися на порятунок ціною власних життів. Помстимося за кожного!" - йдеться у повідомленні. відео дня

Дивіться відео про контратаку ЗСУ на Харківщині:

Бійці ЗСУ відбили позиції на Харківщині / фото: скріншот

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін акцентував на тому, що звільнення українських захисників особливо важливе, враховуючи те, що російські окупанти вбивають беззбройних полонених бійців.

"Бійці нашого підрозділу відбили у ворога зайняті ним раніше позиції та знищили (російську - ред.) ДРГ. А ще - відбили українських полонених захисників із суміжних підрозділів. Що особливо важливо на фоні того, як ворог поводить себе з нашими військовополоненими", - написав він.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Ситуація на фронті - що відомо про бої у Вовчанську

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ і змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

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