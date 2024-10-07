ЗСУ могли знищити серйозні цілі Криму: Світан розкрив деталі потужної атаки

Роман Світан заявив, що удар ЗСУ по терміналу в Феодосії - це необхідний захід.

https://glavred.net/world/zsu-mogli-znishchiti-seryozni-cili-krimu-svitan-rozkriv-detali-potuzhnoji-ataki-10603238.html Посилання скопійоване

ЗСУ атакували окупантів у Криму / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

У ніч на 7 жовтня у Криму була доволі гучною. Вибухи гриміли у районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, а також на нафтовому терміналі у Феодосії.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні відреагував на атаку ЗСУ та розповів, чим важливі такі удари по ворожих об'єктах.

Світан зазначив для 24 каналу, що у Криму є 2 нафтові термінали: у Феодосії та Севастополі. Феодосійська бухта вважається такою, що не замерзає, тому там свого часу був розгорнутий нафтовий термінал, аби забезпечувати півострів нафтою та продуктами її перероблення.

відео дня

"Тому це була одна з основних цілей", - заявив полковник запасу.

Світан наголосив, що удар ЗСУ по терміналу в Феодосії є необхідним заходом, оскільки інакше ніяк не можна знизити потік нафтопродуктів у Криму. Важливо знищувати всі російські нафтові термінали, зокрема й Новоросійський.

Полковник запасу також повідомив, що військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці, де вночі 7 жовтня прогриміли вибухи, окупанти вже кілька разів відновлювали після наших ударів. Він є великим складом боєприпасів, там розташований доволі серйозний командний пункт і система зв'язку.

Він зауважив, що зліт російських літаків з аеродрому "Бельбек" відбувався за протоколом безпеки. Ворог підіймав авіацію, зрозумівши, що на захід Криму прямували безпілотники.

"Вони підіймають авіацію, щоб перечекати у повітрі удари або принаймні піти, бо розуміють: якщо накриють аеродром - то літакам мало не здасться", - сказав Світан.

Також, додав він, частина літаків використовується як ППО, намагаючись знищити безпілотники.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Атака ЗСУ по Криму - що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня у Криму атаковано НПЗ та аеродроми "Бельбек" і "Саки". Місцеві жителі повідомили, що було чутно вибухи в Сакському районі, а їхні відгомони - у Сімферопольському і Красногвардійському районах. Загалом місцеві жителі нарахували до 12-15 вибухів. Також лунали черги з великокаліберної зброї.

У Мережі з'явились нові подробиці ударів по Криму. Українські сили успішно атакували об'єкт, попри наявність системи ППО "Панцир С-1", яка не змогла відбити атаку. Згідно з супутниковими даними, "Панцирі" стоять на околиці села Петрово-Дальнєє, неподалік Рубльовського шосе.

21 вересня Сімферополь і Севастополь сколихнули вибухи. В Сімферопольському районі пролунало близько 10 вибухів. Як зазначає "Кримський вітер", саме там розташовані склади боєприпасів армії РФ. Також вибухи чули у Перевальному, де базується 126-та бригада берегової оборони ЧФ РФ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред