РФ частіше битиме по Україні 'Калібрами': експерт заявив про нові масовані удари

Храпчинський попередив, що найближчим часом ми бачитимемо більше застосування "Калібрів", ніж крилатих ракет класу Х-101.

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РФ готує масований удар по Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ДСНС

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський повідомив, що країна-агресорка Росія може частіше використовувати для ударів по Україні ракети "Калібр", ніж Х-101. Ворог мав можливість накопичити велику кількість ракет.

Експерт також повідомив, що росіяни постійно виводять у море ракетоносії, щоб створити загрозу атак. При цьому вчора, 6 жовтня, на тлі наближення дня народження російського диктатора Володимира Путіна росіяни виводили в море сім ракетоносіїв для психологічного тиску, оскільки Україна чекала на удар.

На думку Храпчинського, зараз "є певні питання" щодо запасів у росіян ракет Х-101/555.

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Що відомо про ракету Х-101 / Інфографіка: Главред

"Щодо "Калібрів", то вони свого часу за рахунок втрати великої кількості носіїв змогли накопичити даний тип ракет. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом ми бачитимемо більше застосування "Калібрів", ніж крилатих ракет класу Х-101", - додав він.

Характеристика ракети "Калібр" / Інфографіка: Главред

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що генерал Ігор Романенко попередив українців про загрозу масованого удару РФ. Він наголосив, що путінські генерали можуть застосувати під час нової атаки по Україні до сотні дронів-камікадзе, щоб спробувати ними виснажити нашу ППО, а потім доповнити атаку ракетами.

7 жовтня РФ скинула на центр Херсона чотири КАБи. Унаслідок ворожого авіаційного удару по Херсону в понеділок уранці, постраждали 20 осіб, серед них двоє дітей. Прокудін повідомив, що в медзакладі необхідну допомогу надають ще 17 людям.

Валерій Романенко повідомив, чому РФ часто б'є по Старокостянтинову. Удар країни-агресора РФ ракетами Кинджал по Старокостянтинову Хмельницької області пов'язаний із тим, що там розташована 7-ма бригада тактичної авіації ЗСУ з літаками Су-24.

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