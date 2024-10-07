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ЗСУ уразили найбільший нафтовий термінал в Феодосії: Генштаб розкрив деталі атаки

Руслана Заклінська
7 жовтня 2024, 09:25оновлено 7 жовтня, 10:33
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На морському нафтовому терміналі у окупованому Криму, який забезпечує армію РФ, триває масштабна пожежа, повідомили у Генштабі ЗСУ.
ЗСУ уразили найбільший нафтовий термінал в Феодосії: Генштаб розкрив деталі атаки
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу окупантів у Феодосії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В ніч на понеділок, 7 жовтня, Сили оборони України уразили морський нафтовий термінал в Феодосії у тимчасово окупованому Криму. На нафтобазі, яка забезпечує армію РФ, спалахнула пожежа. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Сили оборони України уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників. Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, у результаті атаки в районі об'єкту зафіксовано займання, наслідки удару уточнюються.

відео дня

Варто зазначити, що термінал в Феодосії є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії. Удару по об'єкту завдали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають. Далі буде", - наголосили у Генштабі.

Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Що відомо про атаку по нафтобазі

Після атаки БпЛА у Феодосії досі палає нафтобаза. Спочатку окупаціна влада заявила, що у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру, однак згодом спростували це і виправдались технічною помилкою.

Окупаційна влада традиційно стверджує, що жертв і постраждалих немає. У Міноборони РФ заявили, що нібито збили 21 український дрон.

Влада країни-агресорки стверджує, що нібито 12 БпЛА збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей РФ.

Вибухи в Криму - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня в тимчасово окупованому РФ Криму пролунала серія вибухів. Під атаку потрапили аеродроми "Бельбек" і "Саки", а також нафтобаза у Феодосії.

Також 21 вересня в Криму окупанти жалілися на ракетну атаку, зокрема в Сімферопольському районі, де розташовані склади боєприпасів РФ. У Севастополі та Бахчисараї працювали російські системи ППО.

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 серпня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві чули п'ять вибухів: чотири – в районі Кіровського, зокрема біля аеродрому і залізничної станції, та один – біля Джанкоя.

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