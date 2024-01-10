"Цього року Україна буде де-факто розділена": у The Time назвали один з ризиків 2024 року

Журнал The Time оприлюднив список "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третє місце в ньому посіла "розділена Україна". На першому місці - криза і розкол в США через президентські вибори і можливу перемогу Дональда Трампа, на другому - розширення бойових дій на Близькому Сході.
У виданні The Time зазначили, що вторгнення Росії в Україну залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України, а Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половина її суверенних активів була заморожена. Ці гроші, ймовірно, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.
"Але в цьому році Україна буде де-факто розділена, і тепер у Росії є ініціатива на полі бою і матеріальна перевага. 2024 рік - це переломний момент у війні: і якщо Україна не розв‘яже свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та не розробить реалістичну військову стратегію найближчим часом, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і цілком можуть розширитися", - пише The Time.відео дня
Видання також зазначає, що Київ отримав серйозний удар від скорочення політичної та матеріальної підтримки з боку Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі.
"Україна відчайдушно потребує додаткових військ. З усіх цих причин Київ цього року піде на більший військовий ризик, включаючи удари по більшій кількості цілей всередині Росії, що викличе безпрецедентну реакцію Росії та може втягнути НАТО в конфлікт", - резюмують журналісти.
Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік:
- Вихід штучного інтелекту з-під контролю.
- Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран будуть посилювати можливості один одного і діяти все більш скоординованими і руйнівними способами на глобальній арені.
- Економіка Китаю не відновиться.
- Боротьба за корисні копалини.
- Глобальна інфляція, що почалася в 2021.
- Екстремальні погодні явища, які спричинять нестачу продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, поширять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.
- Невизначеність і втрати для компаній та корпорацій.
Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2022 році пропонував здійснити сміливий контрнаступ на окуповану частину Запорізької області, де російські загарбники тоді ще не встигли окопатися.
Цей план був "зухвалим" і ризикованим, але в разі успішного втілення в життя він міг би змінити хід війни. Однак США виступили проти такого плану. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").
Нагадаємо також, що Україна, її союзники по G7 і невелика група країн глобального півдня минулого місяця провели таємну зустріч, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з країною-агресором Росією. Таємна зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня 2023 року в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
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