"Цього року Україна буде де-факто розділена": у The Time назвали один з ризиків 2024 року

Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів і піде на великі військові ризики, пише The Time.

https://glavred.net/ukraine/v-etom-godu-ukraina-budet-de-fakto-razdelena-v-the-time-nazvali-odin-iz-riskov-2024-goda-10532060.html Посилання скопійоване

Один з ризиків 2024 року- "розділена Україна" / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Журнал The Time оприлюднив список "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третє місце в ньому посіла "розділена Україна". На першому місці - криза і розкол в США через президентські вибори і можливу перемогу Дональда Трампа, на другому - розширення бойових дій на Близькому Сході.

У виданні The Time зазначили, що вторгнення Росії в Україну залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України, а Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половина її суверенних активів була заморожена. Ці гроші, ймовірно, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.

"Але в цьому році Україна буде де-факто розділена, і тепер у Росії є ініціатива на полі бою і матеріальна перевага. 2024 рік - це переломний момент у війні: і якщо Україна не розв‘яже свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та не розробить реалістичну військову стратегію найближчим часом, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і цілком можуть розширитися", - пише The Time. відео дня

Видання також зазначає, що Київ отримав серйозний удар від скорочення політичної та матеріальної підтримки з боку Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі.

"Україна відчайдушно потребує додаткових військ. З усіх цих причин Київ цього року піде на більший військовий ризик, включаючи удари по більшій кількості цілей всередині Росії, що викличе безпрецедентну реакцію Росії та може втягнути НАТО в конфлікт", - резюмують журналісти.

Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік:

Вихід штучного інтелекту з-під контролю.

Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран будуть посилювати можливості один одного і діяти все більш скоординованими і руйнівними способами на глобальній арені.

Економіка Китаю не відновиться.

Боротьба за корисні копалини.

Глобальна інфляція, що почалася в 2021.

Екстремальні погодні явища, які спричинять нестачу продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, поширять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності.

Невизначеність і втрати для компаній та корпорацій.

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2022 році пропонував здійснити сміливий контрнаступ на окуповану частину Запорізької області, де російські загарбники тоді ще не встигли окопатися.

Цей план був "зухвалим" і ризикованим, але в разі успішного втілення в життя він міг би змінити хід війни. Однак США виступили проти такого плану. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").

Нагадаємо також, що Україна, її союзники по G7 і невелика група країн глобального півдня минулого місяця провели таємну зустріч, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з країною-агресором Росією. Таємна зустріч радників з національної безпеки відбулася 16 грудня 2023 року в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.