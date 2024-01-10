'Це пришвидшило б перебіг війни': аналітик сказав, що потрібно ЗСУ для контрнаступу

Якби Україна отримала потрібну кількість військової техніки та озброєння, це дозволило б пришвидшити перебіг війни і щонайменше вийти до північного Приазов’я.

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Аналітик сказав, що потрібно ЗСУ для контрнаступу/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Офіс президента

Україні для здійснення контрнаступу потрібно щонайменше 180 військових літаків і чимала кількість іншого озброєння.

Таку думку висловив військовий аналітик, полковник Петро Черник в ефірі єдиного телемарафону. Він зазначив, що може знадобитися велика кількість чотирьох класів зброї.

"У моєму розумінні, витончена стратегія – це поєднання чотирьох класів зброї у великій кількості... Це достатня кількість авіації, 61 машина – дуже добре, але нам щонайменше три авіаційні полки... 180 (літаків – ред.) треба точно. Достатня кількість ракето-бомбового навантаження до них, тобто не одиниці, не поштучно, а тисячі тонн", – наголосив Черник. відео дня

Також, за його словами, потрібна велика кількість далекобійних ракет – принаймні 700 боєголовок класу ATACMS.

Черник додав, що також потрібна велика кількість засобів радіо-електронної боротьби, особливо окопного типу. І, звичайно, потрібно багато дронів.

"І ці чотири аспекти ще треба помножити на велику кількість класичних боєприпасів. От якби в достатній кількості цього всього з'явилося, тоді дійсно буквально за кілька місяців можна пришвидшити перебіг війни та щонайменше вийти до північного Приазов’я", – зазначив військовий аналітик.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Війна в Україні

Раніше військовий оглядач Юліан Рьопке зазначав, що Путін провалив зимовий наступ, РФ втратила тисячі солдатів і 400 од. техніки. Війська країни-агресора Росії 3 місяці ведуть штурми в Донецькій і Харківській областях, але не досягли суттєвого просування, пише Юліан Рьопке.

Також раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику під Бахмутом. Російські загарбники по-новому штурмують українські позиції на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський доповів про ситуацію навколо Куп'янська, де Сили оборони відбивають атаки російських окупантів.

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