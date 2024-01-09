Путін не збирається припиняти війну, Україні для перемоги потрібно 4 кроки - Умеров

Для того щоб здобути перемогу у війні з Росією, Україні потрібно вирішити проблемні питання у військах, викорінити корупцію, побудувати дуже потужну військову промисловість і нівелювати політичні дебати. Про це заявив міністр оборони Рустем Умеров.
У матеріалі The Atlantic йдеться про те, що нові масовані атаки агресора Росії на інфраструктуру України показали відсутність зацікавленості глави Кремля у перемовинах і припиненні вогню.
Як стверджують автори статті, для перемоги Києву потрібно підірвати російську пропаганду, зберегти союзницькі відносини з країнами-партнерами, захистити свою територію і в цілому добитися значних змін.
Чотири завдання для перемоги України
Міністр оборони Рустем Умеров розповів, що для перемоги Україні потрібно виконати чотири завдання:
найенергійніша і добре керована армія (потрібно набрати та навчити більше солдатів, а також дати ветеранам відпочити від бойових дій);
найсучасніша оборонна промисловість в Європі, якщо не в світі (потреби армії повинні бути пріоритизовані);
викорінення корупції, що залишилася, і безгосподарність;
"декомпресія" українських політичних дебатів.
Видання підкреслює, що жодну з поставлених завдань не можна назвати простою і реалізація будь-якої з них може стати проблемою для навіть для більш багатої і великої країни.
Війна Росії проти України
Захід не примушує Україну йти на заморозку війни і вести перемовини з Росією, сказав глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, Путін особисто не зацікавлений у будь-якій зупинці війни – багаторічні перемовини з Москвою закінчилися повномасштабним військовим вторгненням. Конгрес повинен вирішити питання щодо фінансування допомоги Україні, щоб не допустити ослаблення ЗСУ на фронті.
У війні РФ проти України 2024 рік може стати вирішальним, якщо Захід ухвалить потрібні рішення, вважає колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес. Для цього потрібно вжити комплекс заходів, які включають і припинення військових постачань Росії з боку Ірану і КНДР.
Україна здатна перемогти Росію, написали американські експерти в Foreign Policy. Згідно з їхніми висновками, Силам оборони потрібно завдавати точних ударів по окупантах з повітря та налагодити координацію з наземними військами.
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