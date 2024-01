Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти – ЗМІ

Якби такий план вдалося успішно втілити в життя, це могло б змінити хід війни.

https://glavred.net/ukraine/zaluzhnyy-v-2022-godu-predlagal-smelyy-plan-kontrnastupleniya-no-ssha-byli-protiv-smi-10532033.html Посилання скопійоване

Залужний 2022 року пропонував сміливий план контрнаступу, але США були проти/ колаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, Facebook В. Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2022 році пропонував здійснити сміливий контрнаступ на окуповану частину Запорізької області, де російські загарбники тоді ще не встигли окопатися.

Цей план був "зухвалим" і ризикованим, але у разі успішного втілення у життя він міг би змінити хід війни. Проте США виступили проти такого плану. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish ("Згинуть наші воріженьки").

"Якби це сталося тоді, коли він хотів, це могло б змінити хід війни, на краще чи на гірше… Залужний наполягав на сміливому і, за деякими спостереженнями, ризикованому контрнаступі у 2022 році, який так і не відбувся", – цитують книгу у статті. відео дня

План полягав у тому, щоб пробитися через окуповану частину Запорізької області, щоб розірвати так званий "сухопутний коридор" та ізолювати російські окупаційні війська в Криму.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступали за те, щоб здійснити наступ до Азовського моря через Запорізьку область. Станом на той час російські окупанти ще не встигли створити там великих мінних полів та збудувати укріплення.

Але в книзі водночас зазначається, що такий наступ був би складним завданням, адже потрібно було б зробити його таким глибоким і широким, щоб російські загарбники не змогли контратакувати й атакувати фланги сил наступу.

Залужний підрахував, що для здійснення такого наступу українським військам потрібно було б тільки 90 додаткових гаубиць і достатня кількість артилерійських боєприпасів. А якби цей план вдалося втілити у життя, то країна-агресорка Росія була б позбавлена "її найбільшої нагороди у війні".

Проте автор книги зазначає, що коли звучали такі ідеї, Україна ще не показала жодних наступальних здібностей. Високопосадовці США були насторожені, вони боялися провалу, наслідки якого "могли б бути потенційно катастрофічними". У разу неуспішності цього плану, такі дії могли б призвести до стратегічної поразки, внаслідок якої російські окупанти могли захопити решту Запорізької області, а згодом і Дніпро.

Тому США підштовхнули Україна зосередитися на іншій цілі південного контрнаступу – Херсоні, адже такий варіант був безпечнішим. Хоч Залужний не хотів на це погоджуватися, але йому довелося, тому що Сполучені Штати контролювали більшу частину військової допомоги.

У результаті Україна почала контрнаступ у Запорізькій області, але на рік пізніше, і тоді окупанти були вже більш готовими протистояти українським військовим.

Війна в Україні

Раніше військовий оглядач Юліан Рьопке зазначав, що Путін провалив зимовий наступ, РФ втратила тисячі солдатів і 400 од. техніки. Війська країни-агресора Росії 3 місяці ведуть штурми в Донецькій і Харківській областях, але не досягли суттєвого просування, пише Юліан Рьопке.

Також раніше повідомлялося, що окупанти змінили тактику під Бахмутом. Російські загарбники по-новому штурмують українські позиції на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, Залужний, Умеров і Сирський побували біля Куп'янська. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський доповів про ситуацію навколо Куп'янська, де Сили оборони відбивають атаки російських окупантів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.