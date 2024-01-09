США і союзники провели таємну зустріч з Україною, де обговорили мирний план – Bloomberg

На зустрічі обговорили формулу миру України, а також принципи потенційної взаємодії з країною-агресоркою Росією у майбутньому.

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США і союзники провели таємну зустріч з Україною, де обговорили мирний план/ колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна, її союзники по G7 і невелика група країн глобального Півдня минулого місяця провели таємну зустріч, щоб спробувати заручитися підтримкою українських умов для проведення мирних переговорів з країною-агресоркою Росією.

Секретна зустріч радників із національної безпеки відбулася 16 грудня 2023 року у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Вона послідувала за низкою більших і більш публічних зустрічей, які були покликані протидіяти спробам РФ розділити Україну та її союзників і показати їх такими, які "не бажають вести переговори про припинення війни". Про це повідомляє Bloomberg.

За словами журналістів видання, зустріч проводилася таємно частково тому, щоб країни-учасниці почувалися комфортніше під час приєднання.

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Співрозмовники видання зазначили, що завдяки меншому формату заходу вдалося провести більш вільне і відверте обговорення формули миру України, планів щодо просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з країною-агресоркою Росією у майбутньому.

У виданні зазначили, що зусилля союзників щодо допомоги Україні останнім часом ослабли. Зокрема, у США і Брюсселі досі не можуть затвердити дуже важливу допомогу українцям на понад 100 мільярдів доларів.

За словами людей, які знайомі з перебігом засідання і які попросили про анонімність, під час зустрічі в Ер-Ріяд суттєвого прогресу досягнуто не було. Співрозмовники видання зазначили, що Україна і її союзники по G7 продовжували чинити опір закликам країн Півдня безпосередньо взаємодіяти з РФ.

Країна-агресорка РФ, яка не була запрошена на зустріч, засудила зусилля союзників України.

Також у Bloomberg зазначають, що в той час, як представники з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини взяли участь у цій зустрічі, частина країн, які раніше брали участь у таких заходах, цього разу не відправили своїх представників. Серед них, зокрема, Китай, Бразилія та ОАЕ. Бразилія, яка цього року головує у G20, подала письмову заяву.

Союзники дали зрозуміти, що продовжать підтримувати Україну, а Євросоюз і США висловили впевненість у тому, що пакети заходів підтримки будуть узгоджені.

Крім цього, за інформацією Bloomberg, Україна і її союзники планують провести ще одну зустріч ширшої групи у Швейцарії. Вона має відбутися наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили сотні окупантів і взяли багато полонених на одному з напрямків. Загальні втрати ворога за минулу добу склали 375 осіб, розповів Олександр Тарнавський.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті складна, росіяни змінили тактику та почали штурм. Офіцер ЗСУ наголошує, що через суттєве похолодання росіяни стали менше застосовувати авіацію для ударів КАБами і ФАБами по позиціях Сил оборони.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що фіксується посилення обстрілів населених пунктів російськими окупантами в Харківської області. Вже понад 20 населених пунктів перебувають під вогнем РФ. За словами голови Харківської ОВА, російські окупанти відновили штурмові дії на Куп'янському напрямку, але успіху не мають.

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