У двох великих містах посилять протиповітряну оборону — Зеленський

Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську ППО щільністю атак та інтенсивністю ударів.

https://glavred.net/ukraine/v-dvuh-bolshih-gorodah-ukrepyat-protivovozdushnuyu-oboronu-zelenskiy-10761296.html Посилання скопійоване

Зеленський, ППО

На тлі масованих ворожих атак по Україні прийнято рішення посилити ППО у двох великих містах — Одесі та Дніпрі.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, оборону планується посилити й в інших містах.

"Тернопіль, Житомир, Рівненська область, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади — посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення щодо Дніпра. Військове командування та Міністерство оборони аналізують кожну атаку і пропонують рішення. На Дніпро - додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі", - сказав він.

відео дня

Також Зеленський зазначив, що є рішення і щодо Одеси. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську ППО щільністю нападу та інтенсивністю ударів.

"Посилення потрібно більше для наших міст і сіл. Важливо, що щодня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні - забезпечили необхідні поставки, також були нові внески в програму PURL. На травень - завдання аналогічне", - підкреслив він.

Україні загрожує дефіцит ракет ППО

Системи протиповітряної оборони України можуть зіткнутися з дефіцитом ракет, повідомляв Financial Times. У разі збереження нинішньої інтенсивності російських атак або їх посилення запаси перехоплювачів можуть вичерпуватися значно швидше.

Додатково ситуацію ускладнюють поставки зі США: боєприпаси, що закуповуються безпосередньо у виробників, надходять із затримками і не завжди у необхідних обсягах, що створює додатковий тиск на українську систему ППО.

шахед / ІИнфографіка: Главред

Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.

Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам — у небі з'явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених з дешевих матеріалів на кшталт полістиролу або пінопласту.

Раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Про особу: Володимир Зеленський Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012). Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред