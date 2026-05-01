У двох великих містах посилять протиповітряну оборону — Зеленський

На тлі масованих ворожих атак по Україні прийнято рішення посилити ППО у двох великих містах — Одесі та Дніпрі.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, оборону планується посилити й в інших містах.
"Тернопіль, Житомир, Рівненська область, Тростянець у Вінницькій області, інші регіони та громади — посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення щодо Дніпра. Військове командування та Міністерство оборони аналізують кожну атаку і пропонують рішення. На Дніпро - додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі", - сказав він.
Також Зеленський зазначив, що є рішення і щодо Одеси. Зеленський зазначив, що російські окупанти намагаються обійти українську ППО щільністю нападу та інтенсивністю ударів.
"Посилення потрібно більше для наших міст і сіл. Важливо, що щодня працюємо з партнерами, щоб були компоненти ППО проти ракет. У квітні - забезпечили необхідні поставки, також були нові внески в програму PURL. На травень - завдання аналогічне", - підкреслив він.
Україні загрожує дефіцит ракет ППО
Системи протиповітряної оборони України можуть зіткнутися з дефіцитом ракет, повідомляв Financial Times. У разі збереження нинішньої інтенсивності російських атак або їх посилення запаси перехоплювачів можуть вичерпуватися значно швидше.
Додатково ситуацію ускладнюють поставки зі США: боєприпаси, що закуповуються безпосередньо у виробників, надходять із затримками і не завжди у необхідних обсягах, що створює додатковий тиск на українську систему ППО.
Модернізація російських дронів — новини за темою
Як писав Главред, Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільного населення та посилення психологічного тиску на населення.
Нагадаємо, російські військові почали застосовувати нову тактику протидії українським безпілотникам — у небі з'явилися дрони-перехоплювачі, озброєні металевими стрижнями. Вони ведуть своєрідні повітряні "поєдинки", намагаючись фізично пробити корпуси українських апаратів, виготовлених з дешевих матеріалів на кшталт полістиролу або пінопласту.
Раніше російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їхню руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.
Про особу: Володимир Зеленський
Володимир Зеленський — український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003–2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010–2012).
Політичну кар'єру розпочав у 2019 році та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред