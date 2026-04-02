Загроза для українців зростає, Росія перейшла до нової тактики ударів - ISW

Аналітики кажуть, що інтенсивність денних атак може зрости.

Росія використовує нову тактику для ударів по Україні

Ключові тези:

Росія застосовує нову модель повітряних ударів по Україні

Атака розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети

Такий підхід дозволяє перевантажувати українську ППО

Країна-агресор Росія перейшла до нової моделі повітряних ударів по Україні, комбінуючи масовані атаки безпілотниками вночі з не менш потужними хвилями вдень. Така тактика може призвести до збільшення жертв серед цивільних і посилення психологічного тиску на населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід.

"Удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета — перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Аналітики нагадали, що очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко говорив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.

"Росія застосовує тактику "накопичення і удару": протягом кількох днів запускається обмежена кількість ракет, після чого відбуваються масовані атаки з одночасним використанням ракет і великої кількості дронів", - кажуть в ISW.

За словами аналітиків, такий підхід дозволяє перевантажувати українську протиповітряну оборону та посилювати руйнівний ефект.

Також говориться, що Росія вже наближається до можливості запуску понад 1000 ударних безпілотників в межах однієї серії атак. Події 23-24 березня стали найближчим до реалізації такого сценарію прикладом.

Окремо в ISW звертають увагу на політичний фактор, адже подібні удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями. Крім того, очікується, що з потеплінням інтенсивність денних атак може зрости.

Які об’єкти можуть атакувати росіяни Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі України. За його словами, наразі цілями для російських ударів є - водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика. "Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, у ніч та вранці 2 квітня російські окупаційні війська здійснили серію ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар прийшовся на Київському району міста. Внаслідок влучання загорілися кілька автомобілів.

Вдень 1 квітня російська окупаційна армія атакувала низку регіонів України "Шахедами". Наслідки ударів фіксувалися в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській областях, а також на Черкащині, Полтавщині та Сумщині.

Також 1 квітня окупаційні війська РФ масовано атакували Луцьк безпілотниками. Ворог атакував склад "Нової пошти" та продуктовий склад торгової мережі.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

