"Табуни" Шахедів атакували Україну: РФ підняла в повітря Ту-95

Ангеліна Підвисоцька
1 травня 2026, 11:43оновлено 1 травня, 14:26
Російські ударні дрони помічені в околицях Києва, а також у небі над іншими областями.
Росія атакувала Україну дронами "Шахед" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/PvKPivden, скріншот

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну "Шахедами"
  • Росіяни підняли у повітря Ту-95
  • У багатьох областях оголосили повітряну тривогу

Російські окупанти запустили десятки ударних дронів типу "Шахед". Усі вони летять кількома групами. Це підтверджують Повітряні сили ЗСУ.

У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Багато "Шахедів" зафіксовано навколо Києва.

Повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях.

У яких областях оголошено повітряну тривогу / фото: карта повітряних тривог

Монітори повідомляють, що "Шахеди" спочатку летіли в напрямку Києва, а потім змінили курс на західний. Частина дронів кружляла в районі Білої Церкви та інших населених пунктів навколо столиці.

РФ атакувала Україну "Шахедами" / фото: telegram/Ukrainian_Intelligence

У Київській ОВА попереджали людей про небезпеку та повідомляли про те, що в регіоні працюють сили ППО.

"Увага! Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО ведуть вогонь по цілях. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Подбайте про свою безпеку. Дотримуйтесь інформаційної тиші — не знімайте і не публікуйте в мережі дії наших захисників", — йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо про те, що групи "Шахедів" залетіли в Миколаївську, Одеську та Запорізьку області. Вони летіли в напрямку обласних центрів, пишуть монітори.

Зліт російських бомбардувальників

Монітори зафіксували зліт стратегічної авіації РФ. Два Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленя" і вирушили в напрямку Саратовської області. Ту-160 злетів з аеродрому "Українка".

Незабаром стало відомо, що Ту-160 здійснив посадку на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області. Імовірно, Ту-95МС летіли з метою передислокації.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 1 травня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки. У місцях влучень зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждали дві людини, їм надається вся необхідна допомога.

В області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. На місцях події працюють усі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Вранці 1 травня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Є влучання в декількох районах міста. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста. В результаті масованої атаки є постраждалі.

Увечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку. Обійшлося без постраждалих.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Інші новини:

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

війна в Україні вторгнення Росії атака дронів
