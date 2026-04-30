Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Одразу кілька хвиль масованих атак: в Одесі зруйновані житлові будинки

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2026, 09:00оновлено 30 квітня, 09:32
Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами.
РФ атакувала Одесу дронами

Що відомо:

  • Росія атакувала Одесу ударними дронами
  • У ніч на 30 квітня відбулося кілька хвиль масованих атак
  • В результаті атаки зруйновано житлові будинки

Російські окупанти атакували Одесу у ніч на 30 квітня. Ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього були пошкоджені десятки об'єктів:

відео дня
  • багатоповерхові та приватні житлові будинки,
  • готель,
  • дитячий садочок,
  • адміністративна будівля,
  • автостоянка,
  • приватні гаражі,
  • транспортні засоби.

В деяких місцях виникли пожежі. Нашим захисникам вдалося збити більшість повітряних цілей.

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі - 18 людей. З них дев'ять постраждалих були госпіталізовані.

"На місцях подій працюють оперативні штаби. Для ліквідації наслідків задіяні усі профільні служби. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини", - написав Кіпер.

У ДСНС уточнили, що найбільших пошкоджень зазнав житловий сектор. Внаслідок влучань загорілися квартири 5-поверхівки та 17-поверхівки. Також спалахнув житловий приватний будинок та готель поруч.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Суттєвих руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста, виникли загорання у складських приміщеннях, адміністративних та навчальних будівлях, а на паркувальних майданчиках і подвір'ях вогнем знищено та пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів, палали гаражі та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 квітня російська окупаційна армія також атакувала Харків дронами. Зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

28 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область вторгнення Росії новини Одеси атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти