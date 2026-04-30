Одразу кілька хвиль масованих атак: в Одесі зруйновані житлові будинки

Російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Одеси ударними дронами.

https://glavred.net/war/srazu-neskolko-voln-massirovannyh-atak-v-odesse-razrusheny-zhilye-doma-10760738.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Одесу дронами

Що відомо:

Росія атакувала Одесу ударними дронами

У ніч на 30 квітня відбулося кілька хвиль масованих атак

В результаті атаки зруйновано житлові будинки

Російські окупанти атакували Одесу у ніч на 30 квітня. Ворог здійснив кілька хвиль масованих атак ударними дронами. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Окупанти били по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок цього були пошкоджені десятки об'єктів:

відео дня

багатоповерхові та приватні житлові будинки,

готель,

дитячий садочок,

адміністративна будівля,

автостоянка,

приватні гаражі,

транспортні засоби.

В деяких місцях виникли пожежі. Нашим захисникам вдалося збити більшість повітряних цілей.

На жаль, внаслідок атаки є постраждалі - 18 людей. З них дев'ять постраждалих були госпіталізовані.

"На місцях подій працюють оперативні штаби. Для ліквідації наслідків задіяні усі профільні служби. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення Одещини", - написав Кіпер.

У ДСНС уточнили, що найбільших пошкоджень зазнав житловий сектор. Внаслідок влучань загорілися квартири 5-поверхівки та 17-поверхівки. Також спалахнув житловий приватний будинок та готель поруч.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Суттєвих руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста, виникли загорання у складських приміщеннях, адміністративних та навчальних будівлях, а на паркувальних майданчиках і подвір'ях вогнем знищено та пошкоджено десятки автобусів і легкових автомобілів, палали гаражі та господарчі споруди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 квітня російська окупаційна армія також атакувала Харків дронами. Зафіксовано "приліт" ворожих БПЛА в Основ'янському районі Харкова. Спалахнула пожежа на парковці гіпермаркету.

28 квітня країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Вночі 27 квітня Одеса та область зазнала масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. Внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, будівлю готелю та приватні автомобілі. Також у місті фіксували падіння уламків БпЛА.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред