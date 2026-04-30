Росія атакувала Дніпро: небо затягнуло чорним димом, є жертви

Що відомо:
- Російські війська атакували Дніпро
- Спалахнули магазин, автомобілі та житловий квартал
- Загинула людина, ще 11 отримали поранення
У четвер, 30 квітня, російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа, є жертви. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакував Дніпровський район. Сталося займання", - заявив він.
За словами керівника Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару спалахнули магазин та автомобілі поруч. Також зафіксовано сильне займання в житловому кварталі.
"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район", - додав Ганжа.
Перед цим Повітряні сили інформували про рух ворожих безпілотників у Дніпропетровській області. Згодом у місті пролунала серія вибухів, після яких до неба здійнявся густий чорний дим.
О 10:56 військові попередили про ракету на Донеччині, яка тримає курс на Дніпропетровщину.
Станом на 11:22 вже відомо про чотирьох постраждалих. Керівник ОВА розповів, що трьох людей госпіталізували.
"65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", - зазначив він.
Також повідомляється, що рятувальники локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.
Момент удару дрона по автобусу, який стояв на зупинці у Дніпрі
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Він наголосив, що загроза у місті зберігається і закликав залишатись в укриттях.
Близько 11:47 керівник Дніпропетровської ОВА уточнив, що через ворожий удар постраждали п'ятеро людей. Четверо з них госпіталізовані.
"Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили", - додав він.
Оновлено 12:23: До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район. П'ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.
Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені та пошкодження житлової й інфраструктурної забудови.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під удар потрапила цивільна інфраструктура. За його словами, пошкоджено житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративну будівлю, автостоянки та транспорт. У кількох місцях виникли пожежі.
Загалом у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 206 ударними дронами, запущеними з кількох напрямків. Сили ППО збили або подавили 172 БпЛА, однак зафіксовано 32 влучання на 22 локаціях і падіння уламків ще на 9.
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
