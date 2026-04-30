Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія атакувала Дніпро: небо затягнуло чорним димом, є жертви

Руслана Заклінська
30 квітня 2026, 10:54оновлено 30 квітня, 12:24
Над містом піднявся густий чорний дим.
РФ завдала удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, Дніпропетровська обласна рада

Що відомо:

  • Російські війська атакували Дніпро
  • Спалахнули магазин, автомобілі та житловий квартал
  • Загинула людина, ще 11 отримали поранення

У четвер, 30 квітня, російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа, є жертви. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпровський район. Сталося займання", - заявив він.

відео дня

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, внаслідок удару спалахнули магазин та автомобілі поруч. Також зафіксовано сильне займання в житловому кварталі.

"Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень через атаку росіян на Дніпровський район", - додав Ганжа.

  • Наслідки удару по Дніпру 30 квітня
    Наслідки удару по Дніпру 30 квітня Фото: Дніпропетровська обласна рада
Перед цим Повітряні сили інформували про рух ворожих безпілотників у Дніпропетровській області. Згодом у місті пролунала серія вибухів, після яких до неба здійнявся густий чорний дим.

О 10:56 військові попередили про ракету на Донеччині, яка тримає курс на Дніпропетровщину.

БПЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Станом на 11:22 вже відомо про чотирьох постраждалих. Керівник ОВА розповів, що трьох людей госпіталізували.

"65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", - зазначив він.

Також повідомляється, що рятувальники локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російської атаки.

Момент удару по автобусу в Дніпрі / Фото: скріншот

Момент удару дрона по автобусу, який стояв на зупинці у Дніпрі, дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Він наголосив, що загроза у місті зберігається і закликав залишатись в укриттях.

Близько 11:47 керівник Дніпропетровської ОВА уточнив, що через ворожий удар постраждали п'ятеро людей. Четверо з них госпіталізовані.

"Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили", - додав він.

Оновлено 12:23: До 11 зросла кількість постраждалих через російську атаку на Дніпровський район. П'ятеро з них госпіталізовані. Один чоловік у важкому стані. Решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є поранені та пошкодження житлової й інфраструктурної забудови.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під удар потрапила цивільна інфраструктура. За його словами, пошкоджено житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративну будівлю, автостоянки та транспорт. У кількох місцях виникли пожежі.

Загалом у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 206 ударними дронами, запущеними з кількох напрямків. Сили ППО збили або подавили 172 БпЛА, однак зафіксовано 32 влучання на 22 локаціях і падіння уламків ще на 9.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина Дніпропетровська область новини України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

Для України готують альтернативу прискореному вступу до ЄС - що дізналися ЗМІ

14:04Світ
Українців закликали робити запаси води: РФ може готувати нові удари

Українців закликали робити запаси води: РФ може готувати нові удари

13:36Війна
Антициклон змінить погоду в Україні: коли буде по-справжньому тепло та сонячно

Антициклон змінить погоду в Україні: коли буде по-справжньому тепло та сонячно

13:15Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Житомира
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапоїЗакускиСалати
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти