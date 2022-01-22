У Чернівцях пара п'яних "послушників" бродила містом з кропилом і Біблією в руках - відео

Чоловіки назвали себе "послушниками" / скріншот

У Чернівцях на вулиці перехожі випадково побачили двох чоловіків у рясах священників. Увагу місцевих жителів, які при спілкуванні зі "священиками" назвали себе журналістами, привернув зовнішній вигляд "представників церкви". Вони були п'яні і не тільки ледь йшли по дорозі, але і не могли толком зв'язати двох слів.

Чоловіки назвали себе "послушниками" і не змогли пояснити навіщо одягли рясу, а також чому бродили по місту з кропилом у вигляді пензлика для фарбування і Біблією в руках.

Однак вони попросили у своїх співрозмовників пожертвування на монастир у Старій Жадовій, яким, за їхніми словами, управляє Іван Костянтинович.

Відео, яке розірвало мережу, було відображено по вулиці Соборності в Чернівцях.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що в селі Стара Жадова є храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ, але не монастир, як заявили "послушники".

Нагадаємо, на Закарпатті в селі Хмільник невідомі пошкодили місцевий Успенський православний храм. Нічого не зникло, проте було пошкоджено будівлю і речі всередині храму.

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