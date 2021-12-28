Скандальний священик з Полтави викликав подив у суспільства постом про негоду

Олександр Дедюхін / facebook.com/strierej

Негода спіткала всю територію України. Вона ускладнила не тільки рух транспорту, а й життя людей у всій сферах діяльності. В тому числі, похоронні процесії.

Про це висловився полтавський священик Олександр Дедюхін.

"Ви там бережіть себе, тому що ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав священнослужитель в соцмережі, і своїм постом викликав шквал емоцій у суспільства.

Його пост назвали "ідеальним" і нестандартним. Також користувачі згадали про тих, хто копає ями для небіжчиків, і кілька їх пошкодували.

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Інші продовжили розвивати тему в цьому руслі, написавши, що заповідали себе кремувати.

Нагадаємо, раніше Олександр Дедюхін заявив, що ембріон в матку потрапляє в результаті певних дій, скоєних самою жінкою. Тому вона повинна нести відповідальність.

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