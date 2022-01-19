Всюди кров, скло і розкидані речі: на Закарпатті невідомі розтрощили храм

На Закарпатті невідомі розтрощили храм / Facebook Протоієрей Богдан Бабинець

На Закарпатті у селі Хмільник невідомі розтрощили місцевий Успенський православний храм.

Нічого не зникло, проте була пошкоджена будівля і речі всередині храму. Про це повідомив протоієрей Богдан Бабинець на своїй сторінці у Facebook.

Священнослужитель розповів, що церкву у розтрощеному вигляді він застав ввечері у суботу, 15 січня. Він зазначив, що досі не може прийти до тями від того, що йому довелося побачити.

"Розтрощений храм, особливо вівтар, храм, якому ти довгі роки приділяв усю свою любов, леліяв, прикрашав, готував до кожного свята, довелось побачити першому, стати першим свідком. А поруч нікого! Ні душі. І храм стоїть за 200 метрів за кладовищем", – написав протоієрей.

За словами священнослужителя, у храмі все було перекидане. Зловмисники розтрощили склопакет, тому на підлозі валялося багато битого скла, ще й всюди була кров. Також всюди валялися спалені сірники – їх було від 40 до 50 штук.

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"А що ще могло трапитись?... Страшно і подумати", – зазначив священник.

Поліція порушила кримінальну справу

У поліції підтвердили, що в сільський храм проникли невідомі, при цьому з будівлі нічого не зникло. Про це розповіли в ГУ НП в Закарпатській області, пише Mukachevo.net.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 233 ККУ (проникнення). Більше деталей у поліції не розголошують.

Видання з власних джерел дізналося, що невідомі виламали двері та розбили скло на іконах.

Раніше повідомлялося, що 12-річний школяр підпалив храм на Одещині. Хлопчик спочатку говорив, що підпалив храм, оскільки хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував. Однак з'ясувалося, що син священика не ображав Віталіка.

Також повідомлялося, що у Кам'янському на Дніпропетровщині дві жінки з дитиною пограбували церкву. Зловмисники вкрали декоративні туї з клумби біля церкви. При цьому запис камер відеоспостереження показав, що спершу одна зі злодійок перехрестилася, а потім почала викопувати дерева.

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