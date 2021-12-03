"Купили підроблений сертифікат-покайтеся": священик-уніат звернувся до українців з полум'яною промовою

COVID-сертифікат / Reuters

Підроблені сертифікати вакцинації від коронавірусу COVID-19 в Україні активно поширюються. Священик УГКЦ Тарас Михальчук не погодився з таким станом речей і закликав українців, які купили такий документ, повідомляє "24 канал".

"Тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом. А це-гріх", - сказав Михальчук.

Священнослужитель зазначив-обманювати безумовно не можна, тому що в результаті це дає негативні наслідки.

При покупці COVID-сертифіката українці повинні розуміти, якою наражається на небезпеку людина, яка цим займається, уточнив служитель культу.

"Я особисто, як священик, дуже прошу-не купуйте цих речей! Не хочете робити щеплення, Ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього", – сказав він.

Реклама

Зрештою Михальчук закликав покаятися тих українців, які купили підроблені сертифікати.

"Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат - Главред), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтеся", – підсумував він.

читайте такожВ "Дії" вже можна отримати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту: інструкція

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українці купили вже 800 тисяч підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу COVID-19. Про це розповів виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"На сьогодні 10% вакцинованих українців купили covid-сертифікати. Про це свідчить наше дослідження. Якщо виходити з того, що у нас на сьогоднішній день приблизно вісім мільйонів вакцинованих, ми можемо сказати, що, за найоптимістичнішими цифрами, 800 тисяч підроблених сертифікатів є в державі", — сказав він.