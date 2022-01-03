Церковний секс-скандал: священик у Києві відреагував на звинувачення француза у зґвалтуванні

У поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священика в Горенці вже допитали.
25-річний француз Ніколя Імбер звинуватив священика Московського патріархату архімандрита Ахілла в сексуальних домаганнях і написав заяву в поліцію.
Як пише ТСН, сам батюшка звинувачення заперечує і збирається писати на француза зустрічну заяву.
Все сталося в селі Горенка під Києвом.
Відомо, що чоловік аспірант паризького вузу. Вивчає Східне православ'я. Спілкується з українськими священиками. Під час останнього візиту до Києва він зустрівся з архімандритом Ахіллою. За словами француза, Святий батько його домагався.
"Я сказав чому ти чіпав мій (статевий орган - ред.)? Ти жахлива людина", - розповів він.
Але спочатку священик провів екскурсію по своїх "володіннях". Нібито показав господарство при храі і, власне, і сам храм. Потім, за словами Ніколя, його посадили за стіл. Нагодували і, незважаючи на суворий піст, напоїли міцними церковними настоянками.
Хлопець згадує, що після кількох чарок йому стало погано і священик запропонував залишитися на ніч.
"Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID", - згадує чоловік.
Каже, що попросив допомоги у священика. А далі все як в кошмарному сні.
"Я йому сказав: "Отче, ви спите? Мені дуже погано". Попросив, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: "Іди сюди!". Запропонував до нього піднятися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, поки я був сонний, з температурою", - говорить Ніколя.
Хлопець втік зі скандалом і через кілька днів написав заяву в поліцію і виклав все листування зі священиком у своїй соціальній мережі.
Що говорить сам батюшка
Батюшка служить в монастирі на честь ікони Божої Матері "Києво-Братська" багато років. Каже, що про скандал з французом дізнався з Інтернету і вважає це підставою.
"Поліція займається цим. Я ж теж не буду чекати, коли такі звинувачення будуть звучати", - зазначив архімандрит Ахілла (Шахтарін).
Практично слово в слово він повторює історію зустрічі і спілкування з Ніколя. Аж до застілля.
"Ми спробували три (настойки - Ред.) – калину, малину. У монастирі це не забороняється. У нас не було застілля. Борщ, пельмені рибні", - розповів він.
Ахілла каже, що саме Ніколя напросився на нічліг. Йому надали окреме ліжко. Видали чисту піжаму і поклали спати.
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"Я навіть запідозрив, що він прийняв якісь ліки або щось таке, тому що у нього різко змінилася поведінка. Коли я його випроваджував, він агресивно себе почав вести", - зазначив він.
Будь-які спроби зґвалтування священик заперечує. Каже, поліція розбереться. Не вірить Ахілаа і в "ковід" Ніколя.
У поліції відреагували
У поліції Київської області підтвердили, що громадянин Франції подав заяву про злочин, а священика в Горенці вже допитали.
Зараз у поліції чекають результати судово-медичної експертизи. Тільки тоді стане ясно хто кого домагався. В даний час провадження відкрито за статтею "побої і тортури".
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