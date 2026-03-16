У центрі Києва, ймовірно, впав російський 'Ланцет': в Міноборони прокоментували провокацію

Наразі триває аналіз виявлених уламків.

Уламки дрона "Ланцет" у Києві

Головне з новини:

Росія могла інсценувати удар "Ланцета" по Києву

У Міноборони вважають це інформаційною операцією РФ

У ході ранкової атаки на Київ у центрі столиці були знайдені уламки дрона, схожого на російський "Ланцет". Даний інцидент спричинив хвилю обговорень щодо можливого застосування РФ автономних ударних систем із використанням штучного інтелекту.

Хоча аналіз уламків триває, попередні ознаки вказують на спробу ворога продемонструвати нові технологічні можливості або ж провести інформаційну спецоперацію, пише видання Defence Express.

Що саме знайшли в центрі столиці

Уламки, виявлені поблизу Монументу Незалежності, мають характерні риси "Ланцета": Х-подібне хвостове оперення, штовхаючий гвинт та фрагменти крила з російським індексом RF. Експерти припускають, що дрон міг бути частиною групової атаки, адже на корпусі помічено кольорові круги - маркування, яке використовують на автономних ройових дронах V2U.

Такі позначки потрібні для синхронізації апаратів у повітрі, що може свідчити про експеримент із ройовою поведінкою та автономним наведенням без оператора.

Чи був це дрон із ШІ

За попередніми оцінками, дрон міг мати алгоритми автономної навігації, пошуку цілей та удару без прямого зв’язку з оператором. Це вписується у тенденцію, яку Росія намагається демонструвати - перехід до більш "розумних" ударних систем.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив на потенційній небезпеці таких технологій, зазначивши:

"На жаль, те, про що попереджали раніше - дрони з ШІ, які здатні самостійно обирати цілі, можуть стати реальністю, якщо це правда".

Водночас він підкреслив, що поява таких систем може мати наслідки не лише для України, а й для всієї Європи.

Про персону: Сергій Коваленко Сергій Коваленко - громадський діяч, генеральний директор YASNO з січня 2022 року. Раніше був директором з розвитку "Нової пошти", головою наглядової ради Post Express та головою правління ATF Bank (Казахстан).

Яка насправді дальності польоту "Ланцета"

Офіційна дальність "Ланцета" - близько 50 км, хоча росіяни заявляли про польоти на 90–136 км. Але навіть ці цифри не дозволяють дрону долетіти до центру Києва з території РФ. З Білорусі - можливо, але й це потребує підтвердження.

Що кажуть в Міноборони

Радник міністра оборони Сергій Флеш різко спростував можливість реального удару "Ланцетом" по Києву, наголосивши:

"Жодні "Ланцети" не можуть долетіти до Києва. Це електричні ударні БПЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей".

Він припустив, що уламки могли бути навмисно скинуті з "Шахеда" як частина інформаційної операції, спрямованої на створення паніки та перебільшення технологічних можливостей РФ.

Атака дронів по Україні 16 березня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, вранці в понеділок, 16 березня, армія РФ атакувала Київ дронами - у столиці було оголошено повітряну тривогу. У місті було чутно звуки стрілянини, працювали сили ППО.

У Шевченківському районі, у самому центрі столиці, впали уламки БПЛА. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

У Солом'янському районі падіння уламків сталося на території нежитлової забудови. Постраждалих немає.

У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.

Також 16 березня російська окупаційна армія атакувала дронами Україну. Вибухи прогриміли в Харкові.

Крім того, на Дніпропетровщині ворог атакував два райони області, поранена 71-річна жінка. В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя травмовані люди, є жертви. Під завалами шукають молоду дівчину. Також росіяни за минулу добу атакували Чернігівську область.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

