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Волонтерка оцінила "Ланцет" РФ на полі бою: спалюються сотні одиниць техніки

Яна Ставська
19 лютого 2024, 17:53
Ці безпілотники вже вплинули на контрнаступ ЗСУ, визнала Берлінська.
Ланцет
Росіяни використовують дешеві БПЛА Ланцет для ударів по українській техніці / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua

Російські "Ланцети" сильно впливають на наступальні операції ЗСУ, від початку повномасштабних бойових дій ці дрони "завдали дуже серйозних втрат" українській армії, зазначила в інтерв'ю Главреду директорка Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

За словами Берлінської, Ланцет на полі бою "просто спалює" зброю, яку Україна випрошує у Заходу на мільярди доларів.

"Наприклад, ті ж російські "Ланцети" завдали нам дуже серйозних втрат. Це дійсно ефективна система, яка, на жаль, дуже сильно впливає на контрнаступ, тому що саме "Ланцетами" спалюються сотні одиниць техніки. Ми можемо роками в усього світу випрошувати зброю на мільярди доларів, потім прилітає "Ланцет", порівняно недорогий баражуючий літак, і просто спалює його", - висловилася волонтерка.

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Хто така Марія Берлінська

Марія Берлінська (нар.19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР) - українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", яка займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія.

Засновниця і керівниця Victory Drones - найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Також Росія розвиває виробництво FPV-дронів за підтримки китайських компаній.

Берлінська підкреслила, що у виробництві українських дронів так само має бути державна підтримка, "тому що люди закінчуються".

Дрони на полі бою

Як зазначав президент Володимир Зеленський, дрони ЗСУ змінили безпекову ситуацію у Чорному морі та допомагають українським військам відбивати ворожі штурми. Саме через важливість застосування безпілотників на передовій глава держави доручив створити Сили безпілотних систем ЗСУ.

"Дрони - безпілотні системи - довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів", - наголосив президент.

Тоді як у матеріалі BILD йшлося про те, що ЗСУ змушені використовувати дрони через проблеми з особовим складом - його не вистачає для відбиття атак росіян.

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що він згоден з оцінкою керівника української військової розвідки генерала Буданового про те, що офіційний Київ досяг "певного паритету" з Кремлем у виробництві дронів-камікадзе дальнього радіусу дії. Згодом він пообіцяв, що Україна у 2024-му виготовить тисячі дронів, здатних бити по Москві.

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війна в Україні ЗСУ війна Росії та України Марія Берлінська
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