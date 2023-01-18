У Броварах під Києвом біля дитячого садка впав гелікоптер: спалахнула пожежа, є жертви

Станом на 9:00 відомо про 5 постраждалих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах. Також є загиблі.

У Броварах впав гелікоптер, спалахнула пожежа / Фото Telegram

У середу, 18 січня, у Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав літальний апарат. У Нацполіції повідомили, що це був вертоліт. Обставини інциденту з'ясовуються.

Як повідомив вранці в Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Є інформація про постраждалих.

Як розповіла Суспільному речниця поліції Київщини Прянишникова, вертоліт впав біля дитсадка, там спалахнула пожежа.

Станом на 9:00 відомо про 5 постраждалих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах. Про це повідомили в поліції.

Тимошенко додав: "Не встигли оговтатися від однієї трагедії, вже є інша. Збільшується кількість повідомлень про постраждалих у Броварах".

Як розповів очільник Київщини Олексій Кулеба, під час трагедії у Броварах у садочку перебували діти та співробітники закладу. На даний момент всіх евакуювали. Є постраждалі.

На місці падіння гелікотера працюють швидкі, поліція і пожежники.

За попередніми даними, у Броварах близько п'яти осіб поранено, також є загиблі. Про це повідомила представник поліції Київщини Ірина Прянишникова.

У Броварському управлінні поліції повідомили, що попередньо відомо про 3 загиблих та 5 постраждалих внаслідок падіння гелікоптера.

Тим часом в мережі з'являються фото й відео з місця трагедії.

​Пожежа у Броварах на місці падіння геликоптера / Фото Telegram

Місце падіння вертольота у Броварах / Фото Telegram

Фото Telegram

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі.

Внаслидок удару понад 1000 жителів залишилися без житла. Загинули 44 людини, але кількість жертв може зрости.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов, шанси знайти когось під завалами близькі до нуля. Причиною цього є холод вночі, а також горіння ракетного палива.

"В даний час 25 осіб вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.

За даними британської розвідки, Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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