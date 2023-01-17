'Жертв може бути більше ніж 50': Філатов дав невтішний прогноз щодо кількості загиблих у Дніпрі

Міський голова зазначив, що у планах рятувальників – обстеження даху будинку. Вони припускають, що від вибухової хвилі туди могло викинути тіла.

Філатов заявив, що кількість загиблих у Дніпрі може стрімко зрости / Валентин Резніченко

У Дніпрі може стрімко зрости кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських окупантів на житловий будинок.

Як зазначив мер Дніпра Борис Філатов в інтерв'ю журналісту Василю Голованову, шанси знайти когось під завалами близькі до нуля. Причиною цього є холод уночі, а також горіння ракетного палива.

"На цей час 25 людей вважаються зниклими безвісти, і, якщо чесно, ми повністю перетрушуємо сміття, щоб жоден фрагмент тіл не зник, але мені доповідали, що є така ймовірність, що деякі люди просто "випарувалися", - заявив Філатов.

Міський голова зазначив, що у планах рятувальників – обстеження даху будинку. Вони припускають, що від вибухової хвилі туди могло викинути тіла.

"Ну давайте так. За попередніми оцінками, жертв буде 50+", - додав він.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. В результаті удару російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

Згідно з останніми даними, відомо про 45 загиблих внаслідок ворожої атаки, серед них шестеро дітей.

Нещодавно у британській розвідці повідомили, що Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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