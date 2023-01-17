Кількість жертв російської ракети в Дніпрі зросла до 44, під завалами знайшли тіло ще однієї дитини

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість загиблих у Дніпрі знову зросла.

Кількість жертв ракетного удару РФ по Дніпру зросла до 44 осіб / Фото ДСНС

У вівторок , 17 січня - на третій день після ракетної атаки російських окупантів по багатоповерховому будинку у Дніпрі - з-під завалів витягли тіло ще однієї загиблої дитини.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі витягли тіло 1 загиблої дитини", - написав він.

Таким чином, кількість жертв російської атаки зросла до 41 людини, з них чотири дитини.

Також травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Врятовано 39 осіб, з них шестеро - діти.

Тим часом мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook, що кількість загиблих у Дніпрі зросла до 44 осіб.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі.

В результаті удару російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

За даними британської розвідки, Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22. Ці ракети непридатні для нанесення високоточних ударів. Вони вже викликали масові жертви серед цивільного населення України під час попередніх ракетних ударів. При цьому Росія помилково звинуватила Україну у влучанні в будинок української ракети ППО.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

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