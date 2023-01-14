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У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви

14 січня 2023, 21:53
Поруч з будинком відразу розгорнули додаткові пункти незламності, а рятувальники досі розгрібають завали.
Ракетний удар по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру / t.me/dnipropetrovskaODA/2988

В Дніпрі в результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла.

Як сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час телемарафону, будинок в який потрапила російська ракета складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

"В даний час весь будинок без електрики, газу і без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом понад 1000 осіб", - сказав заступник керівника ОП.

Він також розповів, що поруч з будинком відразу розгорнули додаткові пункти незламності, а рятувальники досі розгрібають завали.

"Всі міські, обласні служби працюють і точно будуть працювати всю ніч. Наші люди демонструють неймовірну взаємодопомогу! Пропонують тимчасове житло, допомагають розбирати завали", - сказав Тимошенко.

За останніми даними 60 людей постраждали, загинули 5.

  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви
  • У Зеленського розповіли про масштаби трагедії в Дніпрі і нові жертви

Удар по Дніпру

14 січня під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 16:20 у зруйнованому під'їзді житлового будинку було врятовано 15 цивільних. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Пізніше стало відомо про 60 постраждалих і 5 загиблих.

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