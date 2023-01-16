'Намагався захистити кохану': у Дніпрі під завалами знайшли загиблу вагітну жінку в обіймах чоловіка

Під час прильоту ворожої ракети чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах.

У Дніпрі під завалами знайшли загиблу вагітну жінку в обіймах чоловіка / Валентин Резніченко

У Дніпрі тривають рятувальні роботи з пошуку людей, які опинилися під завалами після ракетного удару російських окупантів. Так, під завалами знайшли тіла загиблої подружньої пари.

Як розповіла народна депутатка Валерія Заружко на своїй сторінці у Facebook, під час прильоту ворожої ракети чоловік намагався закрити собою вагітну дружину, сховавши її у обіймах.

"Жахлива трагедія в Дніпрі. Людожерницький злочин, від підробиць якого стине кров. Щойно під завалами знайшли вагітну жінку в обіймах чоловіка. Він намагався захистити кохану з малюком та закрити собою під час обстрілу", - написала Заружко.

Вона наголосила, що російські окупанти мають відповісти за скоєний злочин, адже кожний злочин має ім'я та прізвище.

"Злочини, про які необхідно пам'ятати, за які вороги мають відповісти, бо кожний злочин має ім'я та прізвище! Величезне співчуття рідним та близьким всіх постраждалих…", - написала народна депутатка.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Наразі відомо про 40 загиблих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Дніпрі, серед них троє дітей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидним або замаскованим", - сказав Пєсков.

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