"Крим наш, все інше теж наше": журналісти додзвонилися військовому РФ, причетному до удару по Дніпру

Начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Шайківка - 44-річний Дмитро Голенков - заявив, що "нікого не обстрілював".

Дмитро Голенков не вважає себе винним у теракті в Дніпрі / Фото ДСНС, соцмережі

Журналісти російського видання "Важливі історії" поспілкувалися телефоном з російськими військовими, які можуть бути причетні до ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі, який забрав життя щонайменше 40 мирних жителів.

Зокрема, журналістам вдалося додзвонитися до начальника штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Шайківка - 44-річного Дмитра Голенкова. Аудіо розмови опублікували в Twitter.

Голенков заявив, що "нікого не обстрілював" і висловив упевненість, що "Україна стане регіоном Росії".

"Я нікого не обстрілював. Чому ви так вважаєте? Я що прям на кнопку натискав або сидів в цьому літаку? Я громадянин Російської Федерації, але ніяк не є тим, ким ви мене називаєте. У чому проблема? Якщо у вас якісь дані там є - це ваші проблеми", — заявив військовий злочинець.

Голенков вирішив, що йому телефонують з України, адже російські журналісти "таких питань не ставлять".

"Не можете ви бути з Росії! Журналісти в Росії взагалі не ставлять запитання. Навіщо ви мене питаєте. Якщо ти українська шк*ра, то і говори українською", — зазначив начальник штабу авіаційної групи.

На завершення окупант додав, що "Крим все одно наш і все інше теж наше".

"Ви [Україна] - регіон Росії. Один єдиний регіон Росії. Ви навіть різними регіонами не будете", – сказав Голенков.

Розмова закінчилася криками "Росія!" і "Ура!".

Нагадаємо, 16 січня у Службі безпеки України повідомили, що встановлено особи російських військових, причетних до ракетного удару по Дніпру. Серед них:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор'єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Динар, 03.07.1985 року народження;

інженер з авіаційного озброєння 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Щодо них порушили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк дислокується в населеному пункті Шайковка в Калузькій області.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 жителів.

Внаслідок влучання російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

Через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидних або замаскованих", - сказав глашатай Путіна.

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