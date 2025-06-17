Юрій Феліпенко загинув на фронті: вдова актора-воїна розповіла, де і коли відбудеться прощання

Катерина Мотрич попросила вшанувати пам'ять захисника.

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Загинув Юрій Феліпенко - де і коли відбудеться прощання з актором-воїном / колаж: Главред, фото: instagram.com/y.felipenko

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15 червня стало відомо про загибель Юрія Феліпенка

Вдова воїна розповіла, де і коли можна попрощатися з ним

Український актор і воїн ЗСУ Юрій Феліпенко загинув на війні проти країни-окупанта. Трагічну новину повідомила його вдова Катерина Мотрич.

Вона ж сьогодні опублікувала інформацію про те, де і коли пройде прощання з Феліпенком. 19 червня відбудеться дві церемонії: об 11:00 у Театрі на Подолі, о 13:30 у Михайлівському соборі.

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"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене - стало б втіхою", - написала Катерина Мотрич.

Загинув Юрій Феліпенко - де і коли відбудеться прощання з актором-воїном / instagram.com/motrichka

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Хто такий Юрій Феліпенко? Юрій Феліпенко - український актор театру і кіно. Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.

Після закінчення 2016 року Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) - актор Київського академічного драматичного театру. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) - актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (задіяний у 20 ролях). Також працює в театрі-студії Стигма і займається дубляжем зарубіжних фільмів. На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився 2014 року в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Серед інших робіт - "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті".

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