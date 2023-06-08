"Кількість вибухів неможливо порахувати": ЗСУ потужно вгатили по окупантах у Токмаку

Серед російських окупантів є втрати після прильотів по їхніх позиціях.

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ЗСУ потужно вгатили по окупантах у Токмаку/ колаж: Главред, фото: Telegram, pixabay

Українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області.

Про нову "бавовну" у місті повідомило видання "РІА-Мелітополь". Зазначається, що у Токмаку було "гаряче" всю ніч.

При цьому видання зазначає, що під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

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"Гарні новини зранку! Всю ніч у Токмаку на Запорізькому фронті було дуже гаряче! Російські окупанти дохли, як мухи. Кількість прольотів була такою, що, навіть, порахувати не можливо", – йдеться у повідомленні.

У той же час повідомляється, що загарбники відключили стільниковий зв’язок та інтернет в Токмаку і Молочанську.

Про вибухи у Токмаку повідомив також міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Останні два дні вибухово гаряче було в районі захоплених ворогом автотранспортного підприємства, "мрео" та залізничного вокзалу. Не спалося окупантам і сьогодні аж до другої години ночі. Підраховуємо скільки окупантів навіки втомились від літньої спеки", – написав Федоров у Telegram.

Вибухи у Токмаку/ Telegram Федоров

Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, 25 квітня було завдано удару по місцях розташування російських окупантів у Запорізькій області. Зокрема, вибухи лунали у тимчасово захопленому російськими окупантами Токмаку. Повідомлялося про мінімум про 12 "прильотів" по позиціях окупантів.

Вранці 15 травня потужні вибухи прогриміли в окупованому Росією Луганську, а також у захопленому Токмаку Запорізької області. В Telegram-каналах опублікували відео наслідків "бавовни" в містах, контрольованих окупантами РФ.

Також вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

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